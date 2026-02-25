Telefónica completará su plan de salida de Latinoamérica pero sorteando nuevos impactos millonarios en sus cuentas

Telefónica registró el año pasado unas pérdidas netas de 4.318 millones de euros. El pasado fue el tercer ejercicio consecutivo en números rojos para la teleco, en los que han tenido una influencia crucial los enormes costes provisionados de los dos grandes recortes de plantilla ejecutados y también el impacto contable de las minusvalías milmillonarias por la venta de filiales en Latinoamérica. El plan de Telefónica pasa por completar su marcha de la Hispanoamérica, con la desinversión de las dos últimas filiales que le quedan (México y Venezuela), pero ya sin volver a sufrir grandes impactos que lastren de nuevo sus cuentas.

Telefónica sufrió unas pérdidas contables de 2.269 millones de operaciones en discontinuación (la de los negocios que han dejado de pertenecer ya al grupo), debido a las grandes minusvalías contables derivadas de la venta de sus negocios en algunos mercados latinoamericanos. Como parte de su estrategia para abandonar la región (con la marcha de todos los países excepto Brasil), la compañía vendió el año pasado sus negocios en Argentina, Perú, Uruguay y Perú. Ya en 2026 ha cerrado las ventas también de Colombia y Chile, y el objetivo es desprenderse próximamente también de México y Venezuela.

El impacto de la marcha de Latinoamérica en las cuentas del grupo es estrictamente contable. “La venta aflora la diferencia contable entre lo que se pagó en el origen [por esas filiales] y la capacidad de caja real de esos negocios. Es un ajuste contable, que no afecta la generación de caja real del grupo”, explicó este martes en un encuentro con medios de comunicación el presidente de la compañía, Marc Murtra, que defiende centrar toda la actividad de la corporación sólo en sus cuatro mercados clave: España, Reino Unido, Alemania y Brasil.

“No va a haber el mismo impacto”

¿Por qué las próximas ventas de filiales latinas que busca Telefónica no supondrán un nuevo lastre en sus cuentas? “El impacto tiene que ver con el valor en libros de las filiales. Y el valor en libros de Venezuela está saneado y el de México es un valor más pequeño. No va a haber los mismos impactos”, resumió Juan Azcue, nuevo director de Finanzas y Desarrollo Corporativo de Telefónica. El objetivo es completar el objetivo de abandonar Hispanoamérica. Y aunque no hay plazos concretos ni fechas límites para hacerlo, la compañía está comprometida con no dejar esa tarea a medias.

Telefónica pretende culminar de manera definitiva el cambio de rumbo que inició hace algo más de un lustro: poniendo todo el foco en Europa y acelerando el punto y final de la gran conquista de los mercados latinoamericanos que emprendió la compañía bajo la batuta de César Alierta en la primera década y media de los dos mil. Telefónica ya aprobó en 2019 una reorientación del negocio para ir reduciendo su presencia en Latinoamérica y concentrarse sólo en sus grandes mercados clave.

La teleco española empezó entonces a deshacer el antiguo imperio que había levantado Alierta en Latinoamérica hasta convertirse en uno de los mayores inversores internacionales en la región, y con presencia en casi todos los países como el principal o uno de los grandes operadores de telecomunicaciones en cada uno de ellos. Y ahora se completará la salida. “Hemos salido de seis países latinoamericanos en doce meses y esperamos seguir haciéndolo”, resumió Azcue.

La cuenta atrás de Venezuela y México

Telefónica mantiene intactos sus planes de buscar un comprador para salir de Venezuela y México, los dos países, que por distintas razones, presentan más dificultades para completar la desinversión. La salida de México está condicionada por un conflicto fiscal con el Gobierno que le reclama más de 200 millones de euros. La de Venezuela, lo estaba antes por la falta de atractivo económico y político durante el régimen de Nicolás Maduro y ahora por la incertidumbre sobre el futuro del país tras el golpe de Donald Trump y el establecimiento de una suerte de protectorado.

“La situación en Venezuela ha variado, pero nuestra hoja de ruta, no”, sentenció Murtra. “No afecta a lo que nosotros hacemos, a cuáles son nuestros objetivos ni al proceso que nos hemos marcado. Mantenemos nuestra estrategia y vamos a seguir cumpliendo con el objetivo de salir de Hipanoamérica. Ese objetivo no ha cambiado".

La inestabilidad política y económica en Venezuela en los últimos años ya representaba un obstáculo para Telefónica en su objetivo de conseguir un comprador para su filial local. Ahora el ataque de Trump y la incertidumbre generada, y a la espera de que se concrete la incierta transición, previsiblemente derivarán en una ralentización de la posibilidad de vender la filial venezolana a corto plazo para poner fin a su presencia en el país caribeño durante más de dos décadas. De momento, Telefónica continúa con su actividad en el mercado venezolano y el año pasado comprometió la ejecución de inversiones por unos 480 millones de euros para desplegar allí telefonía móvil 5G.