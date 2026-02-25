Stellantis Vigo invertirá casi 17 millones en su proyecto de electrificación en Balaídos y prevé usar la alta tensión dentro de cinco años

Stellantis no tuvo competencia en su puja por engancharse a la alta tensión en el nudo Nuevo Vigo que el Ministerio para la Transición Ecológica incorporó en su primera gran revisión de la planificación de las infraestructuras eléctricas en abril de 2024 para facilitar una mayor integración de las renovables y, como es su caso, allanar el camino a grandes proyectos industriales que ayudarán a descarbonizar la economía española. Inicialmente había tres empresas que querían el enchufe, con una capacidad total de 182 megavatios (MW). Dos peticiones eran de 100 MW y la otra de 50 MW. Al superar la potencia disponible, el departamento liderado por Sara Aaagesen sacó el acceso a subasta, pero al final solo el gigante de la automoción concurrió, según desvela la resolución del concurso que hoy publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Tanto en Nuevo Vigo como en el nudo Francoli (Tarragona), sucedió «que, tras el periodo de remisión de documentación asociada a las solicitudes, ciertos participantes» que en principio aspiraban al acceso directo a la red de transporte eléctrica «no aportaron documentación, habiendo sido consecuentemente excluidos, de modo que ha quedado una única solicitud admitida en cada uno de estos nudos», explica el documento.

Valoración

A la factoría de Balaídos se le adjudican los 100 MW que quería. Uno de los aspectos que se tuvo en cuenta para valorar las peticiones es el volumen de inversión previsto en cada uno de los proyectos industriales para los que las empresas requieren el consumo eléctrico. Stellantis Vigo cifra el suyo en 16,95 millones de euros. Desde que consiga los permisos de acceso y conexión hasta el contrato para empezar a usarlos estima que pasarán 57 meses, prácticamente cinco años. Prevé una reducción de emisiones de 2.006 toneladas de dióxido de carbono. Los 18 MW que ahora mismo tiene operativos en autoconsumo fueron incluidos como criterio puntuable. No se computó, según figura en la resolución, «la posible ampliación de las instalaciones» fotovoltaicas de la fábrica «ya que el solicitante lo condiciona a la obtención de ciertas ayudas económicas».

Resto de nudos

En total, se han adjudicado 928 MW de potencia en cinco nudos, ligados a una inversión de 3.105 millones de euros, «si bien la retirada de varios concursantes durante el proceso ha permitido que otros interesados reciban la potencia solicitada sin necesidad de concursar». «El proceso de transición ecológica está propiciando una fuerte atracción de proyectos que necesitan acceder a la red eléctrica para materializarse, desde nuevas industrias o transformación de las existentes, hasta centros de procesamiento de datos, pasando por desarrollos urbanísticos, crecimiento de la red ferroviaria o electrificación de puertos», explica el ministerio.

La energética Moeve y la metalúrgica Atlantic Copper se han hecho con los nudos de Cristóbal Colón y Palos; Hydnum Steel, productora de acero, con el de Brazatortas; la automovilística Mercedes y el grupo de servicios ACS con los de Vitoria y Arrigorriaga; Messer, proveedora de gases industriales, con el de Francolí; y Next Generation, con un centro de datos, se queda con el de Terrer.