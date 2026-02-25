Forvia perfila su futuro con un plan estratégico que deja fuera la división a la que pertenece su planta de Ourense

El proveedor europeo de automoción Forvia (antes conocida como Faurecia) anunció esta semana sus resultados del pasado año. Un 2025 en el que acabó en rojo, con pérdidas de 2.100 millones de euros frente a los 185 millones del año anterior. Un aumento de más de un 1.000% que la compañía con amplia presencia en Galicia achaca a cargos excepcionales no monetarios relacionados con la transformación y racionalización de su cartera. La presentación de los números del pasado curso vino acompañada de un nuevo plan estratégico en el que Forvia da un nuevo paso en el proceso de venta de la división a la que pertenece la fábrica de Ourense, la unidad de interiores de vehículos. De hecho, la reestructuración anunciada por el CEO de la empresa, Martin Fischer, ya deja fuera este negocio, centrándose en otros como electrónica y asientos (con una pata en Vigo) para automóviles.

Durante una jornada para inversores, el consejero delegado del proveedor francés presentó Ignite, un plan diseñado para dibujar el futuro de la empresa, reorganizando divisiones y reestructurando sus operaciones. Se dividirá en dos fases, estando la primera enfocada a «enfocar y fortalecer» (hasta 2028) y la segunda a «liderar y crecer» (a partir de 2028). Con ello, el grupo prevé una disminución de las ventas en los próximos años, pero también un incremento de los márgenes.

La compañía prevé una tasa de crecimiento anual orgánica igual o superior al 2% en 2028, con especial énfasis en sus negocios de electrónica (12%) y asientos (4%) a partir de ese año. Este último negocio, además, cuenta desde hace unos días con nuevo responsable, Sébastien Limousin, que será el responsable último de la planta Forvia Asientos de Galicia, asentada en Valladares y a la espera de resolver su futuro como proveedor del futuro Peugeot 2008 de Stellantis Vigo.

En los que respecta a la división de interiores, que tiene una factoría en Ourense (Faurecia Interiores Orense SL), Fischer y su equipo informaron que continúan planeando la desinversión, prevista ya para este año. «Tomamos iniciativas decisivas en una fase de transformación para Forvia, remodelando nuestra cartera y afilando nuestro enfoque estratégico. La desinversión prevista de nuestro negocio de Interiores, que se encuentra ahora en una fase avanzada de negociaciones, supondría un hito importante en la reorientación del grupo hacia los ámbitos en los que estamos mejor posicionados para ganar y crear valor a largo plazo», indicó el CEO, que añadió: «una vez completada, se espera que la transacción reduzca nuestra deuda neta en más de 1000 millones de euros y refuerce aún más nuestro perfil financiero».

Noticias relacionadas

La planta del polígono de San Cibrao das Viñas produce en la actualidad los salpicaderos y la guantera (además de otros componentes plásticos) del P24, el SUV que se produce en el Sistema 1 de Stellantis Vigo. Hace un año este medio adelantó que el futuro de la planta estaba en el aire después de que el fabricante optase por otra empresa para proveer los componentes para el P1X, el modelo que reemplazará al actual Peugeot 2008. Hay casi 300 empleos en juego.