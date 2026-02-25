Banco Mediolanum crece casi un 20% en patrimonio en Galicia y Asturias y acaricia los 27.000 clientes
La entidad alcanza 1.335,9 millones de euros en recursos en Galicia y Asturias y suma 26.738 usuarios, un 12,4% más, al cierre de 2025
Redacción
Banco Mediolanum cerró 2025 con un aumento del 19,6% de los recursos totales de clientes en Galicia y Asturias, hasta situarse en 1.335,9 millones de euros. La entidad suma ya 26.738 clientes en la zona noroeste, un 12,4% más que el año anterior, y elevó también su red de asesores Family Bankers un 4,1%, hasta 153 profesionales. La responsable territorial, Ivonne Pousa, atribuyó el avance a la «confianza» de los clientes en el modelo de asesoramiento personalizado, con el que el banco busca acompañar a las familias en distintas etapas de su vida financiera.
En el conjunto de España, Banco Mediolanum registró en 2025 un beneficio de 40,6 millones de euros y elevó sus ingresos un 16,3%, hasta 276 millones, impulsado por el negocio de fondos de inversión y seguros de vida-ahorro. La entidad alcanzó además un récord de entradas netas en activos gestionados, con 1.954 millones (+35%), y situó los recursos totales de clientes en 15.487 millones (+18,4%).
Como reconocimiento a su plantilla y agentes financieros, el banco anunció un premio extraordinario de 2.000 euros por persona. La entidad destacó también que, por séptimo año consecutivo, figura como la banca con los clientes más satisfechos en España, según el informe de la consultora independiente Stiga.
