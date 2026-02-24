El naval vigués se consolida en Defensa: Freire construirá cuatro buques de 47 metros para la Armada de Suecia
Son barcos de apoyo con capacidad para 16 tripulantes cada uno y para la misma armadora para que trabaja Armón
La industria de Defensa se está consolidando como uno de los grandes acicates para la construcción naval gallega. A los pedidos de Grupo Armón para las Fuerzas Armadas de Suecia —a través de la agencia encargada de las compras de material para defensa (Försvarets materialverk, FMV)—, de las patrulleras de altura de Cardama para Uruguay —en pleno litigio— o de la unidad de apoyo a buceadores de Freire Shipyard, se le suma ahora un cuádruple encargo asignado, también, al astillero de los hermanos Freire.
El contrato lo ha suscrito la misma agencia FMV que confió en Armón: se trata en este caso de cuatro unidades «de apoyo naval» de 47 metros de eslora y capacidad para 16 personas cada una. Están diseñadas para operar en condiciones meteorológicas adversas y utilizarán sistemas de propulsión diésel-eléctrica, de acuerdo a la nota de prensa emitida por el astillero y la FMV. Cada unidad estará equipada con dos grúas principales en la cubierta principal y una grúa auxiliar para provisiones, lo que permitirá realizar operaciones de carga y descarga de forma autónoma. A su vez dispondrá de una rampa plegable para el acceso de vehículos por popa.
Los buques tendrán más de 60 toneladas de capacidad de carga, así como 10,5 metros de eslora y 12 nudos de velocidad de crucero.
«Con esta incorporación —ha abundado Freire Shipyard—, la Administración Sueca de Material de Defensa fortalece su capacidad de respuesta y apoyo operativo, integrando nuevas capacidades logísticas que le permiten desarrollar sus funciones con mayor eficacia».
