El Constitucional levanta la suspensión de la ley de la Xunta que obliga a repotenciar los parques eólicos más antiguos

La Consellería de Economía e Industria colocó vallas publicitarias por toda Galicia para promocionar su medida estrella para la reducción de aerogeneradores en Galicia. A través de la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos del pasado año, el departamento liderado por María Jesús Lorenzana impuso la repotenciación obligatoria de todos los parques eólicos operativos en la comunidad cuando cumpliesen los 25 años. La imposición se matizó después, por las enmiendas del propio PPdeG, para subir el plazo de vida útil hasta los 30 años si así figuraba en los proyectos originales. También se incorporó la posibilidad de aumentar la potencia y el papel de la administración como supervisora de que el cambio de los molinos antiguos por los nuevos es "económica y técnicamente viable".

Todo estaba en el aire después de que el Constitucional aceptase el recurso del Gobierno central contra esta y otras modificaciones que afectan al sector del viento y que ahora vuelven a estar en vigor tras la decisión del tribunal de levantar la suspensión hasta la resolución definitiva. De si son constitucionales o no. El dictamen tardará meses. No llegará antes del verano, según confirman fuentes del Constitucional a FARO.

La polémica

La polémica medida, con la que la Xunta intenta frenar el descontento a pie de calle hacia la eólica alentado por varias organizaciones ambientalistas, enfadó al sector. Tanto la patronal eólica gallega EGA como la nacional, AEE, acusaron a la Xunta de vulnerar principios básicos de normas españolas y comunitarias. El Gobierno central recogió el guante y llamó a la Xunta a una negociación de algunos de las modificaciones más peliagudas, principalmente la repotenciación obligatoria. "Reviste una naturaleza especialmente gravosa en términos jurídicos» y también económicos porque «podría afectar previsiblemente a gran parte» de los operadores del sector «a la vista de la elevada edad media del parque eólico gallego». «Podría implicar la aparición —añadió el Ministerio de Política Territorial en su notificación a la Xunta de la mesa bilateral para buscar una cuerdo— de un importante factor de desestabilización en el sistema que no puede desconocerse o ignorarse».

El diálogo entre ambas administraciones no fructificó y fue entonces cuando el Gobierno llevó el caso al Tribunal Constitucional con la petición de la suspensión inmediata de las medidas. Y así lo aceptaron los magistrados, que optaron inicialmente por paralizarlas. El Pleno tenía hoy que revisar si ratificaba su decisión o la levantaba mientras entraba en el fondo de la cuestión.

En marcha

Ahora mismo en Galicia hay 16 repotenciaciones de parques eólicos sobre la mesa entre las que tienen ya autorización y las que están tramitándola. Se eliminarán alrededor de 500 aerogeneradores antiguos. La inmensa mayoría de los proyectos cuentan con financiación a cargo del Ministerio para la Transición Ecológica y todos estaban en cartera antes de que la Xunta decidiese hacer obligatoria la modernización tecnológica.