La patronal de Pontevedra admite que hay trabajadores «que no llegan a fin de mes» y alerta del agravamiento de la falta de personal por el emprendimiento de los jóvenes

Como viene siendo habitual desde que la pandemia impulsó la primera gran ola de incertidumbre global, sostenida después por la ruptura de las cadenas logísticas y la falta de materias primas, la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra comercial emprendida por Donald Trump tras su vuelta a la Casa Blanca, la economía española apunta en este 2026 a crecimientos superiores a los estimados inicialmente. Será otra vez la locomotora de los grandes países de la UE. «Un escenario positivo porque empezamos el año con serias dudas, sobre todo en algunos temas de los que se está hablando, como los aranceles, que amenazaban a nuestras empresas», asegura el presidente de la Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros. Pero también siguen ahí algunos de los riesgos que más preocupan a los empresarios de la provincia. Desde «la polarización de la que todos somos responsables», a los actuales niveles de deuda pública, pasando por las debilidades que persisten en el mercado laboral a pesar de la buena salud del empleo.

La patronal lanza de nuevo un SOS por la falta de personal. «No queremos decir que haya poco talento. Queremos decir que tenemos acceso a menos personas», explica Cebreiros, porque «muchos, y estamos viéndolo sobre todo en jóvenes de 25 a 35 años» se van de Pontevedra, de Galicia o del resto de España «para desarrollar su actividad fuera del país». Potenciales trabajadores que no se están incorporando como asalariados y lideran «iniciativas empresariales innovadoras que no contratan personal, ni hacen inversiones en infraestructuras», detalla. Un modelo de emprendimiento habitual en otros países «y que está empezando a calar aquí», agravando el problema de la falta de relevo generacional frente a los «no menos de 38.000 personas» que se jubilarán en los próximos cinco años en la provincia, incluidos 5.000 autónomos.

El absentismo

Por esa misma razón, el presidente de la CEP asegura que hay negocios que tienen las manos atadas para despedir a empleados que no acuden a su puesto de trabajo sin motivación. «Cuando hablamos con los asesores de las empresas nos dicen que hay métodos suficientes: el apercibimiento, el expediente informativo, el sancionador... Pero seamos claros. En un momento de falta de personal, si tengo un magnífico fontanero, un único albañil, encofrador o técnico frigorista, pero llega tarde sistemáticamente, tengo difícil iniciar un expediente sancionador», asevera. «Eso en el mejor de los casos —añade—. En el peor, y ya sé que esto puede no ser correcto, puede pedir una baja por un trastorno metal o una algia en un hombro».

La organización insiste en denunciar «el creciente absentismo injustificado». «No criticamos el que es consecuencia de las incapacidades temporales, mucho menos de una accidente de trabajo o una contingencia», aclara. Para esos casos, lo que reclaman es una mejor gestión por parte de los servicios públicos de salud, el Sergas en Galicia, «para que no haya que esperar un año para realizar una prueba diagnóstica».

Un SMI a la carta

Durante su habitual encuentro con los medios de comunicación para hacer balance del año pasado, Cebreiros advirtió de la existencia de «una brecha en los servicios de protección social». «Hay una serie de colectivos, incluso trabajadores, que no son capaces de llegar a fin de mes. La protección social que nos habíamos dado hasta hace unos años no es suficiente», asegura. El problema de la vivienda «afecta, sin duda, también a las empresas». «Se está viendo mucho en sectores como la hostelería y en determinados lugares donde el trabajador no puede pagar los alquileres», lamenta, aunque a la vez censura las subidas constantes del salario mínimo interprofesional (SMI). «Existen sectores, el caso de comercios con solo uno o dos trabajadores, el campo o las trabajadoras del hogar que están sufriéndolo —remarca—, y digo sufriéndolo porque se están produciendo despidos». El presidente de la CEP apuesta rotundo por llevar la revisión del SMI al diálogo social y diferenciar entre diferentes actividades económicas, tamaño «y situación en la que esté» cada empresas e, incluso, territorios. «Se está legislando para las empresas del Ibex», arremete, en referencia también a la intención del Gobierno de reducir la jornada laboral que, según Cebreiros, «hace inasumible» la viabilidad de muchas pymes.

A pesar de dudar de los datos que este pasado lunes publicó el gabinete de CC OO con información de la Encuesta de Población Activa (EPA) al respecto de las horas extra sin pagar, más de 122.000 a la semana en Galicia, la «postura inequívoca» de la CEP es que se hagan «hasta el máximo que estipula el Estatuto [de los Trabajadores], 80 horas al año». «Y que se compensen o abonen. Si no, que no se hagan», reclama, porque «es competencia desleal» con las empresas que sí cumplen.

Cuentas

«Fuimos transparentes cuando las cosas no estaban bien y ahora que están bien, queremos serlo aún más con nuestras cifras», defendió Cebreiros, antes de detallar la situación de las cuentas de la CEP. Para el nuevo ejercicio, el presupuesto superará los dos millones de euros, un 8,9% más que en 2025, en el que la organización acabó con un resultado positivo provisional de casi 150.000 euros. La pontevedresa se consolida como una de las patronales españolas con mayor actividad formadora. En estos momentos concurre a programas del Ministerio de Trabajo por valor de 3 millones de euros.