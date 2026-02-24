Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bimba y Lola ficha a un ex alto cargo de Pull&Bear como director de marca para reforzar su globalización

Óscar de Castro ocupó la misma función durante casi cinco años en la cadena de Inditex

Óscar de Castro, nuevo director de marca de Bimab y Lola.

Julio Pérez

Vigo

Bimba y Lola refuerza su cúpula directiva y su carrera hacia la globalidad con el fichaje como director de marca de Óscar de Castro. El experto en marketing y comunicación trabajó durante los últimos 9 años en Pull &Bear, donde llevó el área de marca y de comunicación también entre julio de 2021 y principios de este mes de febrero. Antes fue responsable de marketing digital en la filial del gigante Inditex y pasó también por ASOS, Nike, el Fútbol Club Barcelona, Tommy Hilfiger y Coca-Cola.

«Esta semana cierro una etapa muy importante de mi vida profesional. Después de casi 10 años, dejo Pull&Bear», anunció él mismo en su perfil de Linkedin, poniendo el punto y final a «un viaje intenso, exigente y profundamente enriquecedor, tanto a nivel personal como profesional: una experiencia que volvería a repetir sin dudarlo». «Durante esta década, tuve la suerte de contribuir a la evolución de Pull&Bear como marca global y cultural: desde la transformación de su identidad y ecosistema digital hasta la activación de la marca en espacios físicos, pop-ups, eventos y alianzas con instituciones, famosos y marcas a nivel internacional», recordaba.

Nuevos mercados

Esa será su función a partir de ahora en la cadena fundada por las hermanas Uxía y María Domínguez, que busca dar un salto cualitativo en su expansión internacional con la entrada en nuevos mercados europeos, Asia y EE UU, como su consejero delegado, José Manuel Martínez, adelantó a FARO recientemente. «Muy agradecido con esta nueva aventura», admite De Castro, ante su desembarco en Bimba y Lola. La compañía tiene más de 300 tiendas en medio centenar de países y vende en prácticamente todo el mundo con la plataforma digital.

