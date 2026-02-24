Bimba y Lola ficha a un ex alto cargo de Pull&Bear como director de marca para reforzar su globalización

Bimba y Lola refuerza su cúpula directiva y su carrera hacia la globalidad con el fichaje como director de marca de Óscar de Castro. El experto en marketing y comunicación trabajó durante los últimos 9 años en Pull &Bear, donde llevó el área de marca y de comunicación también entre julio de 2021 y principios de este mes de febrero. Antes fue responsable de marketing digital en la filial del gigante Inditex y pasó también por ASOS, Nike, el Fútbol Club Barcelona, Tommy Hilfiger y Coca-Cola.

«Esta semana cierro una etapa muy importante de mi vida profesional. Después de casi 10 años, dejo Pull&Bear», anunció él mismo en su perfil de Linkedin, poniendo el punto y final a «un viaje intenso, exigente y profundamente enriquecedor, tanto a nivel personal como profesional: una experiencia que volvería a repetir sin dudarlo». «Durante esta década, tuve la suerte de contribuir a la evolución de Pull&Bear como marca global y cultural: desde la transformación de su identidad y ecosistema digital hasta la activación de la marca en espacios físicos, pop-ups, eventos y alianzas con instituciones, famosos y marcas a nivel internacional», recordaba.

Nuevos mercados

Esa será su función a partir de ahora en la cadena fundada por las hermanas Uxía y María Domínguez, que busca dar un salto cualitativo en su expansión internacional con la entrada en nuevos mercados europeos, Asia y EE UU, como su consejero delegado, José Manuel Martínez, adelantó a FARO recientemente. «Muy agradecido con esta nueva aventura», admite De Castro, ante su desembarco en Bimba y Lola. La compañía tiene más de 300 tiendas en medio centenar de países y vende en prácticamente todo el mundo con la plataforma digital.