El beneficio de las pymes gallegas crece más del 9% en un año, pero son las que menos ganan del país y una de cada cuatro está en «números rojos»

En su faceta de vigilante en el día a día de la actividad para garantizar las mejores condiciones posibles a consumidores, empresas y ciudadanos en general, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de realizar un estudio a fondo sobre las barreras a la creación y al crecimiento de las pymes a propósito de su «escasa» participación en las licitaciones públicas. Representan el 99,8% de todos los negocios del país, el 65% del empleo y el 55% del Producto Interior Bruto (PIB), pero en los contratos del Estado alcanzaron en 2023 el 74% de las ofertas y solo el 62,9% en el caso de las autonomías. Esta parte fundamental del tejido productivo arrastra menores niveles de productividad y le cuesta más acceder a financiación. Son más frágiles frente a los cambios de coyuntura y el músculo para innovar, digitalizarse y dar el salto internacional se queda flojo. Ante los retos que afrontan, «una economía más fuerte, dinámica y competitiva requiere de un compromiso proactivo, coordinado y continuo de las administraciones para eliminar las barreras que dificultan que las pymes compitan, innoven, crezcan y ganen escala».

El mensaje del superregulador es vital para Galicia, el territorio con mayor presencia de pequeñas y medianas empresas y, sobre todo, de las microempresas. Solo aquellas con menos de 10 trabajadores y un volumen de ingresos inferior a los 2 millones de euros anuales suponen ya el 95,8% del total. Por eso la comunidad figura a la cola del balance de las pymes en España.

Alza de facturación y beneficio

En 2024 había 126.388 pymes activas en Galicia, prácticamente el mismo número que el ejercicio anterior (126.398), según la radiografía que acaba de publicar la Agencia Tributaria. Sumaban activos por valor de 17.728 millones de euros, un 6,4% más que en 2023. Sus plantillas crecieron cerca del 1%, hasta los 301.845 asalariados. La facturación rozó los 32.188 millones de euros tras un alza del 2,2%. Los gastos de personal aumentaron el 4,8% (7.945 millones), aunque el rendimiento bruto de explotación avanzó muy por encima, el 6% (3.496 millones); y todavía más los beneficios: el 9,4%, hasta llegar a los 2.155 millones de euros.

Las magnitudes varían en función del tipo de empresa. Las 68.432 no societarias, que básicamente son declarantes del IRPF con rendimientos de actividades económicas, tienen de media 1,14 trabajadores en nómina. Las ventas rondaron los 82.788 euros; el rendimiento bruto de explotación se situó en 15.255 euros; y ganaron 9.698 euros. Las 57.956 que sí tienen alguna forma mercantil se mueven alrededor de los 3,87 trabajadores; facturaron 457.633 euros de media; el rendimiento bruto de explotación escala a más de 119.700 euros; y el beneficio ascendió a 25.745 euros. Entre las pymes personales, tanto la cifra de negocio como el resultado contable son los importes más bajos de todo el país. En las pymes societarias, hay únicamente dos autonomías con volumen de ventas más bajo (437.196 euros en Madrid y 454.407 euros en Andalucía) y entre las ganancias no existe ninguna con peor saldo.

Mayores volúmenes

Las pymes societarias en el conjunto del Estado son unas 932.000 y su media de facturación es unos 6.000 euros mayor que en Galicia (88.914 euros). Las ganancias se aproximan a los 11.480 euros. Las societarias, 960.000 exactamente, dejan una cifra de negocio de 478.927 euros, 21.300 euros superior a la de las pymes de este perfil en Galicia; y el resultado contable sobrepasa los 33.100 euros. No hay datos ni de País Vasco ni de Navarra por su diferente fiscalidad.

Radiografía por sectores

¿Cuáles fueron los sectores con cifras de negocio más elevadas entre las pymes gallegas en 2024? Entre las no societarias, destacan las explotaciones ganaderas mixtas (535.559 euros de media). Le siguen las explotaciones de ganado porcino (439.347 euros), la avicultura (281.852 euros), el comercio al por menor de productos industriales no alimenticios (248.524 euros), el comercio minorista de alimentos, bebidas y tabaco (245.806 euros), el comercio mayorista (233.510 euros) y la cunicultura (208.252 euros). En las societarias van en cabeza las industrias de transformación del caucho y materias plásticas (1.149.858 euros de media). A continuación están la fabricación de coches y sus piezas de repuesto (1.078.330 euros), la construcción de maquinaria y equipo mecánico (977.756 euros), el material eléctrico (947.693 euros), la industria del cuero (935.057 euros), la construcción de otro material de transporte (912.124 euros), el comercio mayorista (905.941 euros) y el naval (889.292 euros).

Por número de empresas, la construcción lidera las pymes no societarias con 14.150, una cifra de negocio media de 50.802 euros y 7.203 euros de beneficio. Los servicios personales reúnen 6.759 negocios (26.388 euros de facturación y 4.142 euros ganados) y 6.439 de hostelería (110.455 euros en ventas y 7.990 euros de resultado contable). Por la parte de las pymes societarias, los servicios a las empresas suman 7.257 compañías. Su facturación media alcanza los 249.715 euros y 39.737 euros de beneficio. La construcción vuelve a aparecer en lo alto del ranking con 7.203 empresas, 480.734 euros de cifra media de negocios y 22.681 euros de ganancias.

Tasa de fracaso

Los datos de la Agencia Tributaria incluyen la llamada tasa de fracaso, que mide el porcentaje de pymes que cerraron el ejercicio de 2024 con pérdidas. Fueron una de cada cuatro en Galicia, el 24,5%, un porcentaje ligeramente por debajo del total estatal: 25,6%. Entre las no societarias, la tasa se situó en el 19,4%, frente al 32,6% del resto. Galicia es la quinta comunidad donde hay más pequeñas y medianas empresas en "números rojos". Las autonomías con mayores tasas fueron Madrid (31,3%), Cataluña (25,6%), Comunidad Valenciana (25,5%) y Andalucía (25,5%). Las tasas más bajas estuvieron en Extremadura (20,9%), Murcia (21,8%) y Castilla y León (22,3%).

Prácticamente la mitad de todas las pymes gallegas acabaron ese año con cuota del impuesto nula. El tipo medio en las no societarias fue del 21,99%; el 21,72% de tipo efectivo; y el 20,22% del efectivo sobre el beneficio. En las societarias, los tipos alcanzaron el 23,79%, el 23,3% y el 19,49%, respectivamente.