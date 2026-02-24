Así serán los cuatro buques de Freire para la Armada de Suecia

Freire Shipyard firma su primer contrato del año. Y lo hace a lo grande. La agencia sueca encargada de las compras de material para defensa (Försvarets materialverk, FMV) le ha adjudicado la construcción de cuatro barcos de apoyo para renovar su flota naval. Barcos que como avanzó el astillero vigués contarán con 47 metros de eslora y que, según pudo saber este medio, cuentan con diseño de la sueca Saltech Consultants AB y tendrán que ser entregados en 2030.

Según explica la FMV, las capacidades que aportan los futuros buques con sello olívico serán vitales para que la logística de los barcos de mayor porte de la Armada sueca «sea más flexible y menos vulnerable». En él texto aporta muchos más datos sobre el proyecto, del que adelantan que se trata de «adquirir un buque civil y, posteriormente, incorporar armamento y sistemas de mando y comunicaciones militares», como explicó el director de proyecto de FMV, Carl Johan Widmark.

Vista desde proa del barco que hará Freire para la Armada de Suecia / SALTECH Consultants AB

Sobre los barcos, de los que aportan imágenes de cómo serán una vez finalizados, la FMV indica que tendrán 47 metros de eslora por 10,5 de manga y un peso de 840 toneladas. Como señaló también Freire, cada buque podrá alojar a 16 tripulantes, alcanzará una velocidad máxima de 12 nudos y contará con autonomía de hasta 10 días.

A mayores, tendrán una capacidad de carga de más de 60 toneladas y un espacio para el abastecimiento de combustible de más de 100 metros cúbicos.

Más pedidos

Con este encargo para Construcciones Navales P. Freire, la Armada de Suecia ha hecho del naval de Vigo uno de sus principales centros para la renovación de flota. Y es que estos cuatro buques se suman a los dos encargados a Armón Vigo, bautizados ya como HMS Sälen y el HMS Tumlaren (que se traduce por «foca» y «delfín»)y que se encuentran en plena construcción.

En el caso de los barcos del astillero asturiano, se trata de barcos multipropósito que tendrán 50 metros de eslora por 11 de manga. Como en el caso de los de Freire, en su diseño también participa la empresa sueca Saltech Consultants AB.

En el caso del astillero que dirigen los hermanos Freire, además, supone un nuevo medido en el nicho de la defensa después de que la Armada española le encargase la fabricación de la nueva Embarcación de Apoyo a Buceadores (EAB) por 18 millones de euros (sin IVA), cifra que aumentó en 328.000 euros tras una modificación del proyecto posterior.