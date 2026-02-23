Térmica Beach: El proyecto residencial más emblemático de la Costa del Sol avanza con paso firme

El panorama urbanístico de Málaga atraviesa una transformación sin precedentes, liderada por Térmica Beach, el proyecto residencial más emblemático de toda la Costa del Sol. Esta exclusiva promoción, fruto de la alianza entre el inversor institucional GINKGO Advisor y la promotora AEDAS Homes, se alza como mucho más que un conjunto de viviendas. Se trata de una actuación urbana que regenera una antigua zona industrial para integrarla en la ciudad, como extensión del Paseo Marítimo Antonio Banderas.

En el actual contexto del mercado inmobiliario de lujo, la certidumbre es el activo más valorado y en este sentido Térmica Beach sigue avanzando sólidamente, respaldado por hitos operativos y comerciales de gran calado. Después del inicio de la firma de contratos privados con los clientes el pasado mes de enero, la dirección del proyecto ultima los trabajos necesarios para comenzar las obras de edificación en el segundo trimestre de 2026. Estos pasos firmes del proyecto se apoyan en una licencia de obras ya aprobada para la primera fase, lo que permitirá la ejecución simultánea de la edificación y de las obras de urbanización, estas últimas en marcha desde agosto de 2024 bajo la dirección de SANJOSE Constructora.

Además del avance operativo, desde el punto de vista comercial las cifras avalan el atractivo del proyecto. Térmica Beach registra ya 80 ventas por un valor cercano a los 90 millones de euros, superando el hito del 45% en la primera fase, compuesta por 173 unidades. El 80% de estas compras corresponden a un perfil de cliente nacional -repartido equitativamente entre clientes locales y de otras provincias españolas-. Y el 20% restante corresponde a inversores internacionales atraídos por el dinamismo de la capital de la Costa del Sol.

Los precios de estas reservas confirman la exclusividad de Térmica Beach. Con un precio medio de venta de 1,4 millones de euros (excluyendo las unidades premium), la oferta alcanza su cénit con áticos dúplex que superan los 5,2 millones de euros. En el extremo opuesto, las viviendas con el precio más bajo se sitúan en partir de los 720.000 euros para un dormitorio. En su conjunto, el proyecto responde a una demanda altamente exigente con la calidad y el diseño.

Respeto al entorno

Además, Térmica Beach destaca por su compromiso con los criterios ESG (Environmental, Social, and Governance). El diseño, firmado por los prestigiosos estudios Leclerq Associés y T10, es un compromiso con la sostenibilidad mediante, por ejemplo, fachadas termorreguladoras y una arquitectura redondeada que minimiza el impacto del viento. Asimismo, el proyecto representa un modelo de éxito de colaboración público-privada: de las 700 viviendas previstas, cerca de 300 serán asequibles a gestionar por el Ayuntamiento de Málaga.

La regeneración urbana que supone Térmica Beach se completa con el respeto a la historia del emplazamiento. La emblemática chimenea de la antigua central, catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), se mantendrá como eje de un gran parque público y la extensión del Paseo Marítimo Antonio Banderas. Esta simbiosis entre modernidad y patrimonio asegura que Térmica Beach forme parte del legado arquitectónico de la ciudad.

Solidez operativa y visión de futuro

Térmica Beach combina una ubicación excepcional en primera línea de playa, un diseño de vanguardia y una gestión operativa impecable, cumpliendo con todas las expectativas generadas desde su lanzamiento. La solidez de sus avances garantiza que, en el corto plazo, Térmica Beach formará parte del epicentro residencial más exclusivo y sostenible del sur de Europa.