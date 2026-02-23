EiDF, la compañía gallega pionera en fotovoltaica, enciende la luz de su futuro

EiDF pasó del cielo al infierno a las 11.30 horas del 14 de abril de 2023. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) le comunicó la suspensión de su cotización en Bolsa con efectos inmediatos por «retener información privilegiada». La entonces estrella del BME Growth, la plaza donde las empresas de mediano tamaño quieren hacer músculo, no había presentado todavía las cuentas anuales con el correspondiente informe del auditor. Venía de dejar a todos con la boca abierta tras una revalorización del 470% en solo un año, superando los 1.600 millones de euros de capitalización, por encima de la trayectoria de algunas firmas del Ibex y del Mercado Continuo, al que quería saltar en breve.

Pero la CNMV estaba convencida de que había más sombras que luces en sus cuentas. Se confirmaron las discrepancias con PwC y el supervisor afloró públicamente de «evidencias de posible falseamiento de documentos por parte de la compañía», incluidos contratos y facturas, tras el informe forensic elaborado durante meses, antes de su vuelta a cotizar el 28 de agosto. Esa jornada perdió 1.200 millones.

54 millones

La compañía gallega pionera en el autoconsumo fotovoltaico cerró la sesión ayer a 0,79 euros, un 3,6% por debajo del viernes. Su capitalización se sitúa alrededor de los 54 millones de euros en la antesala a su entrada en el grupo Greening. Después de dos años de profundísimos ajustes del negocio, de la elevadísimas deuda, de las dinámicas internas y de la cúpula directiva con la salida de su fundador y extodopoderoso CEO, Fernando Romero, la firma global de energías renovables con sede en Granada ha logrado el respaldo de los tenedores de algo más de 60,8 millones de acciones de EiDF, representativas del 92,1% del capital social. Se había marcado un mínimo del 40% de los derechos de voto para seguir adelante, así que el objetivo está más que cumplido. «Este resultado refleja la confianza mayoritaria de los accionistas de EiDF en el proyecto estratégico planteado por Greening y en el potencial de crecimiento del grupo resultante», señala la nueva dueña.

La operación se efectuará mediante el canje de 1 acción de Greening por cada 3,894 de EiDF. La oferta inicial se cambió dos veces, con una ampliación del plazo de aceptación de por medio. De hecho, el todavía consejo de administración del grupo con sede en Poio, que llegó a bendecir la segunda propuesta de Greening, pidió alargar de nuevo el calendario para ganar tiempo y chequear los cambios. No hubo respuesta. Greening lanzará «en los próximos días» la ampliación de capital que necesita para formalizar el canje con 15,6 millones de acciones nuevas.

Valoraciones

«Estamos entusiasmados con el inicio de esta integración, que nos permitirá crear un líder internacional en energías renovables», asegura Ignacio Salcedo, presidente ejecutivo de Greening, que reitera «el respaldo claro y contundente» al «proyecto industrial que hemos planteado» a la vista del nivel de aceptación. «Nos permitirá ganar eficiencia, reforzar nuestra capacidad de ejecución y acelerar el crecimiento en comercialización, autoconsumo, almacenamiento e hibridación», señala su CEO, Pabo Otín. Greening apuesta por exprimir la especialización en fotovoltaica y almacenamiento con su modelo vertical integrado para ofrecer «una propuesta diferencial».