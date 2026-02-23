Agricultura abona más de 38 millones de euros en ayudas a ganaderos de vacuno de carne en extensivo
Más del 96 por ciento de los solicitantes recibirán la ayuda
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha abonado este viernes más de 38 millones de euros de la ayuda a los ganaderos de vacuno de carne en régimen extensivo.
En total, se pagan 6.115 expedientes que suponen más del 96 por ciento de los solicitantes de esta ayuda y el importe abonado corresponde al 90% de la ayuda, que es lo que se puede pagar en esta fecha.
Con ello, la Junta vuelve a cumplir con los ganaderos y paga a principios del año esta ayuda, tal y como ocurrió en 2025.
- Davila 20/02/2026
- El plan de Comboios de Portugal para competir contra Renfe por el AVE entre Galicia y Lisboa en 2032: 600 millones y 26 trenes nuevos
- Vigo peina cada vez más canas: uno de cada cuatro vecinos ya ha cumplido los 65 años
- El Concello expropiará terrenos en Bouzas para que se construya vivienda junto al mar
- Los temporales aumentan la demanda de albañiles por goteras y filtraciones
- Manos a la obra para despedir al pasado de Vigo: la maquinaria llega a la fábrica de GEA en Camposancos
- Un vecino de Vigo a juicio acusado de quedarse con la herencia de sus hermanos y sobrinos
- «Vemos casos frecuentes de arteritis de células gigantes en la provincia»