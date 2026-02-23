Unos 21.000 asalariados de Galicia trabajan más de 122.000 horas extra cada semana sin cobrarlas ni descansar

En el panorama laboral actual en el que varias patronales critican el absentismo y la falta de profesionales cualificados en las empresas, CC OO pone encima de la mesa una nueva carta que afecta de lleno al funcionamiento del mercado laboral. Se trata de un informe realizado por su gabinete económico con datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) publicado este lunes que denuncia que, a lo largo de 2025, más de 21.000 gallegos trabajaron un total de 122.186 horas a la semana, a una media de 5,8 horas por trabajador, sin recibir ningún tipo de compensación, ya sea económica o en días de descanso.

Galicia se posiciona como la sexta comunidad con más horas extra sin reconocer. A nivel nacional, la cifra asciende a un total de 2,49 millones de horas y el vacío en la retribución afecta a 441.000 empleados. Estos aumentan su jornada laboral una media de 5,6 horas semanales que no son remuneradas ni cotizan a la Seguridad Social. En términos anuales, equivaldría a un coste de 3.243 millones de euros que se ahorraron los empresarios al no pagar esta parte del salario de los trabajadores, la contribución a la Seguridad Social o los impuestos directos a la Agencia Tributaria.

«En total, se trabajaron de media 6,38 millones de horas extras a la semana. De ese volumen, el 39% no se cotizó, ni se pagó ni se compensó con descanso», señalan desde CC OO, lo que equivale a la creación de 160.000 puestos de trabajo a jornada completa, 62.000 de los cuales corresponden a las horas extras no pagadas. De media, los empleados en esta situación dejan de cobrar 141 euros a la semana y 7.335 euros en todo el ejercicio por salarios y altas de afiliación.

El sindicato define este «abuso estructural que afecta a cientos de miles de trabajadores» como «una forma de explotación laboral persistente desde hace décadas». Critica también que no se haya logrado reducir de manera significativa en los últimos años, a pesar de la aprobación de normativa específica, como es el caso del registro obligatorio de la jornada de trabajo.

Educación

El sector educativo destaca negativamente concentrando el mayor número de horas extra sin remunerar, con aproximadamente 440.000, seguido del transporte y almacenamiento. A continuación figuran la industria manufacturera; el comercio; actividades profesionales, científicas y técnicas; y la Administración Pública y defensa. También la educación ocupa el primer puesto en la clasificación de sectores con un mayor número de los 441.000 asalariados que semanalmente trabajaron un tiempo superior al establecido en su contrato. Concretamente, fueron alrededor de 72.000 educadores, por delante de los 49.000 afectados en la industria manufacturera.

Con relación al total de los asalariados de cada sector, la mayor parte de los trabajadores que sufren estas prácticas se encuentran en el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (5,6% del personal en nómina); actividades financieras y de seguros (5,6% también); y educación (4,9%). Madrid se configura como líder entre las regiones con mayor volumen de horas extra no pagadas (582.000), junto a Cataluña (495.000), Comunidad Valenciana (290.000), Andalucía (244.000), País Vasco (139.000) y a continuación ya figura Galicia.

Registro horario

Una de las medidas que CC OO califica como «imprescindible para luchar con este tipo de prácticas» es la tramitación del decreto que modifica los criterios para el registro horario en las empresas. Una ejecución que se está llevando a cabo con «retraso». «Es imprescindible seguir avanzando en la reducción del tiempo de trabajo para mejorar las condiciones de vida de la población española, adaptando el reparto de los tiempos a las necesidades de nuestra sociedad», recuerda.

Noticias relacionadas

La central alerta también de que el INE detectó 928.000 personas que trabajaron habitualmente más horas de las pactadas. «Este tipo de prácticas no solo incrementan el estrés y el agotamiento en las personas trabajadoras, debido a las consecuencias que las largas jornadas laborales tienen en la salud de la población; suponen también costes adicionales al sistema nacional de salud, provocados por las empresas que realizan estas prácticas ilegales», zanjan desde la organización.