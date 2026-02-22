Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Quién es quien en la mina de wolframio de Ourense? Pertenece a inversores extranjeros

Eurobattery Minerals es la propietaria de la sociedad Tungsten San Juan desde finales de 2024

Mina de wolframio en Galicia.

Mina de wolframio en Galicia. / RAFAELLA RESOURCES - Archivo

Lara Graña

Lara Graña

Vigo

Tungsten San Juan es una sociedad limitada que es propietaria de una explotación minera de wolframio en el concello ourensano de A Gudiña. Pertenece a la compañía sueca Eurobattery Minerals desde finales de 2024, cuando la adquirió al empresario José Manuel Corbal Debén. Según sus estimaciones, este proyecto empezará a generar flujo de caja positivo ya este año 2026, y ha apuntado que tiene firmada una carta de intenciones con Wolfram Bergbau und Hütten AG, filial de Grupo Sandvik, para la venta a largo plazo de la producción.

Como sucede con buena parte de las iniciativas para la extracción de minerales metálicos en Portugal, el capital de Eurobattery pertenece a inversores extranjeros. De acuerdo al informe del cuarto trimestre difundido esta semana, la mayor parte del accionariado pertenece a Clearstream Europe AG —antes Clearstream Banking AG—, con un 24,58% de los títulos. Le siguen la mercantil británica Nazgero Consulting Services (9,39%) —es del CEO de Eurobattery, Roberto García Martínez— y la suiza Six Sis AG (8,67%). Con unas participaciones más testimoniales están Avanza Pension (Suecia), Nordea Bank (Finlandia), UBS Switzerland, DNB Bank (Dinamarca), Lasse Juhani Penttinen (finlandés) y las firmas suecas MJ Modén Förvaltning y Nordnet Pensionsförsäkring. Otro 43,8% del capital no está detallado.



El pasado enero este proyecto solicitó su inclusión dentro de los proyectos estratégicos de la Comisión Europea, al amparo de la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales (CRMA, siglas de Critical Raw Materials Act), lo que le otorgaría la consideración de iniciativa de «interés público». La licencia de esta explotación acaba de ser ampliada en 30 años, hasta 2055. Las primeras muestras en la zona elevan hasta las 60.000 las toneladas que pudieran ser extraídas con fines comerciales dada la elevada concentración de wolframio.

