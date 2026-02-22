¿Qué fue de... la flota chilena de Pescanova? Del krill y los pingüinos hasta el desguace

El de Chile era uno de los grandes grupos económicos de Pescanova hasta que el proceso concursal de la multinacional, a comienzos del año 2013, hizo saltar por los aires el equilibrio de aquella filial. Además de las salmoneras de Acuinova y Nova Austral, la pesquera de Chapela contaba en el país con la mayor flota industrial para consumo humano, compuesta por nueve embarcaciones adscritas directamente a la sociedad Pesca Chile. Pero controlaba también la mercantil Antarctic Sea Fisheries, con otros dos buques más que tenían base operativa en el país latinoamericano.

Una de estas dos últimas unidades era el Betanzos, de 64,5 metros de eslora y 1.438,7 toneladas de arqueo bruto (gross tonnage). Fue construido en las instalaciones de la desaparecida Ascon (Astilleros Construcciones SA) en 1974, casi a la par que el Tui y el Ribadeo y de la misma quinta que el Ribadavia. Eran unidades muy sofisticadas entonces, con capacidad para trabajos de factoría harinera a bordo. A comienzos de la pasada década, casi en los albores del crac que experimentó Pescanova, el Betanzos fue reconvertido para faenar krill en las gélidas aguas de la Antártida por más de 17 millones de euros. Ninguna otra pesquera de capital gallego ha vuelto a explotar esta especie; el único vínculo es el de Shanghai Kaichuang, dueña de Albo.

Equipo científico del INACH en la cubierta del «Betanzos» / INACH

Como consta en los registros de la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Antárticos (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, CCAMLR), el Betanzos continuó vinculado a Antarctic Sea Fisheries —ya sin ser propiedad de Pescanova— hasta enero de 2018, cuando fue transferido a la empresa chilena Dap Mares Ltda. Fue entonces cuando fue sometido a una segunda metamorfosis integral: se convirtió en unidad de investigación «para dar solución a las complejas necesidades de misiones científicas y brindar una actividad cada vez más auto-sustentada en el Continente Antártico». Presta servicios de chartering a entidades como el Instituto Antártico Chileno (INACH), que esta semana culminó en él la XLII Expedición Científica Antártica: realizó una travesía de 1.192 millas náuticas.

Lo cierto es que ni el Betanzos ni el palangrero Antarctic Bay constaban oficialmente en el listado de pesqueros de Pescanova SA porque su armadora, la mencionada Antarctic Sea Fisheries, colgaba de Lafonia, que era una sociedad que operaba en Malvinas. Como quiera que la multinacional de Chapela tenía intereses en Argentina, era imposible que pudiese mantener aquel doble registro una vez fue sometida a un escrutinio tan brutal durante todo el concurso: así que fue que Lafonia fue vendida en 2016, como desveló entonces FARO.

El oceanográfico «Betanzos» /

Pesca Chile

Volvamos a Pesca Chile y sus nueve pesqueros: Diego Ramírez, Cabo de Hornos, Puerto Ballena, Magallanes III, Puerto Williams, Puerto Toro, Ila, Saint Pierre y Côte Saint Jacques. El primero de ellos, el Diego Ramírez —bautizado de inicio como Congelador Mar Dos—, fue uno de los más de 70 pesqueros de capital gallego que operaban en Namibia antes de la independencia del país, con Walvis Bay como puerto base. Con él, faenaban en el caladero barcos como el Barreras Massó Dos, Playa Mourisca, Campa del InfanzónMar de Labrador o Ila.

Tras la liquidación de Pesca Chile, el Diego Ramírez pasó a manos del holding local Deris, de la familia Del Río: en junio de 2021 realizó su última travesía con destino al astillero DDR Vessels, en Gijón, para su desguace. Tenía 76 metros de eslora y fue construido en Ascon.

El Ila también presentaba una intrincada historia. Era un arrastrero congelador de 76 metros de eslora y 1.377 GT, ensamblado en Ascon en el año 1969 para la armadora Congeladores del Atlántico Sur. Portó banderas de Argentina, Belize, Chile y Uruguay. Pese a su edad (año 1969), Nueva Pescanova lo recompró por 5 millones de dólares para reconvertirlo en el Río Solís III de Uruguay; tras la venta de Belnova fue reemplazado por el Sjúrðarberg.

El Magallanes III, con casi 50 metros de eslora, protagonizó en el año 2005 un operativo de asistencia a cargo de la Armada de Chile. Un «tripulante rebelde» a bordo —identificado como Jorge Hidalgo Sanhueza— amenazó al capitán y un oficial del pesquero en el puente de mando, donde quedaron retenidos, casi un mes después de zarpar del puerto de Punta Arenas. El marinero fue puesto a disposición de la fiscalía local a su llegada al muelle chileno Capitán Guillermos. En el verano de 2016 el Magallanes III apareció varado en la playa de Bahía Catalina, de donde no volvió a moverse por sus propios medios.

Noticias relacionadas

Tanto el Côte Saint Jacques como el Saint Pierre fueron retirados de circulación, no así el resto. El Puerto Toro, de hecho, rescató una de las balsas salvavidas del Argos Georgia, el palangrero que naufragó en julio de 2024 al este de las Malvinas y en el que fallecieron cuatro marineros gallegos.