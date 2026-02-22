El ruido de los eólicos modernos, a examen: generan infrasonidos que quedan fuera de las «métricas estándar»

La revista científica especializada Applied Acoustics acaba de divulgar el contenido completo —sus conclusiones ya habían sido anticipadas el pasado noviembre— de un estudio dirigido a la medición de infrasonidos en parques eólicos onshore.

Se considera infrasonido a aquél de frecuencia muy baja, casi siempre imperceptible para el oído humano, pero que puede llegar a sentirse como una vibración o especie de presión. Firmado por los expertos Ken Mattsson, Gustav Eriksson, Leif Persson, José Chilo y Kourosh Tatar, de la Universidad de Uppsala, el análisis concluye que «las turbinas eólicas modernas a gran escala generan niveles de infrasonido considerablemente más altos que los reportados para turbinas más antiguas y pequeñas».

Con estas conclusiones en la mano, la eurodiputada francesa Virgine Joron registró el 6 de enero una iniciativa en el Europarlamento para cuestionar a la Comisión Europea si prevé apoyar una investigación, incluso financiada con fondos públicos, enfocada a «comprobar la contaminación acústica e infrasónica asociada a las turbinas eólicas», dado que la directiva actual no tiene en cuenta el eventual impacto de los infrasonidos detectados por los científicos de la Uppsala.

Las turbinas eólicas generan infrasonidos o frecuencias de sonido más bajas que las fuentes de tráfico, que pueden no ser abordadas completamente por las métricas de ruido estándar Comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva — Jessika Roswall

«El marco jurídico actual, y en especial la Directiva 2002/49/CE relativa a la evaluación y gestión del ruido ambiental, no tiene en cuenta estos nuevos datos científicos», decía la pregunta escrita de Joron, quien acaba de recibir la respuesta de la comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall.

En efecto, Roswall asume no solo las conclusiones del estudio, sino también el déficit de datos que existe porque los infrasonidos quedan fuera del sistema de métricas disponibles hasta la fecha. En concreto, indica que «las turbinas eólicas generan infrasonidos o frecuencias de sonido más bajas que las fuentes de tráfico, que pueden no ser abordadas completamente por las métricas de ruido estándar». Para la Comisión, abunda, el ruido y las vibraciones generadas por los aerogeneradores son un «tema prioritario», y recuerda que Bruselas ha aceptado ya las recomendaciones del Tribunal de Cuentas Europeo para «evaluar la viabilidad de introducir objetivos de reducción del ruido y límites de ruido de la UE» dentro de la directiva conocida como END (Environmental Noise Directive).

Uno de los investigadores de la Uppsala, durante trabajos de campo / Applied Acoustics

Como expone la comisaria, cada proyecto eólico está sujeto a una Evaluación e Impacto Ambiental «que incluye una descripción de las emisiones de ruido y de las medidas previstas para prevenir, reducir o, si es posible, compensar cualquier efecto adverso». La corrección a adoptar ahora radica, en consecuencia, en readaptar la END para que cualquier fuente de ruido, no solo los aerogeneradores, sean apreciables por las métricas a futuro.

El estudio de la Uppsala, de hecho, también concluye que sus «hallazgos mejoran la comprensión de las características acústicas de las turbinas eólicas contemporáneas y brindan una valiosa orientación para las evaluaciones ambientales».