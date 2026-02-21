Un torbellino precoz: los «diez años no son nada» de la pesquera Wofco

Alberto Barreiro, Borja Tenorio, Alfredo Méndez, Giansandro Perotti y Kunming Yang. Son cinco empresarios industriales de la pesca que, en el año 2016, decidieron crear un proyecto conjunto bajo el nombre de Worldwide Fishing Company (Wofco). Era una iniciativa empresarial inédita y requería de un ejercicio didáctico el explicar sus fundamentos: suponía juntar actividad y fondo de comercio de negocios con base en Cangas, Vigo, China, Vietnam y Ecuador «con la filosofía de una economía colaborativa».

«Si un socio tiene materias primas y otro una fábrica, nosotros vendemos el producto tal y como lo necesita el cliente final», relataba Méndez, en aquellos inicios, a FARO. No habían llegado todavía al año y medio de trayectoria y habían facturado ya 50 millones de euros. A partir de ahí, historia. En espera de conocer las cifras consolidadas del pasado año, Wofco superará previsiblemente los 500 millones de euros de ingresos escasos meses después de haber asumido, durante la fase de liquidación, la unidad productiva de Fandicosta, con su logística frigorífica y marcas.

Está a punto de estrenar la planta de elaborados de gambón en un parque industrial de Hohenau, en Paraguay, y ha protagonizado, quizás solo a la altura de Profand, un ascenso sin rival en la industria desde su constitución. La producción industrial de estas instalaciones sudamericanas está previsto que arranque entre marzo y abril, según fuentes de la empresa. «Esperamos generar más de 500 empleos, principalmente para mujeres, en dos turnos de operación. Será una industria pionera, con empleo formal y capacitación en el mismo lugar», apuntó el pasado diciembre la responsable de Producción de la planta, Cecilia Valdez, durante la visita del ministro paraguayo de Industria y Comercio, Javier Giménez. El 12% de las ventas de Wofco proceden ya de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo a sus propios datos, mientras que el 35% corresponde a España, el 42% a los demás países europeos y el 11% al resto del mundo.

Noticias relacionadas

La adquisición de Central Lomera Portuguesa (CLP) refuerza todavía más el control de trazabilidad de sus productos, teniendo en cuenta la capacidad industrial que ya posee en el mercado de túnidos —a través de su socio Transmarine o con las capturas del atunero Ría de Aldán— y el tamaño de estas instalaciones de Vila Nova de Cerveira, para 20.000 toneladas anuales.