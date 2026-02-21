Stellantis Vigo suma su tercer año seguido como líder en producción de todo el grupo

La factoría de Fiat en Betim (Brasil) forma parte de Stellantis. Este año cumple medio siglo de vida y lo hace siendo una de las fábricas de coches más grandes del mundo. Tal es su desempeño, que el año pasado el entonces responsable de la compañía para América del Sur, Emanuele Cappellano, dijo que Betim podría ser en 2025 «la mayor planta da Stellantis» a nivel de producción. No lo fue, pero el italiano, que ahora ejerce de responsable europeo de Stellantis, sigue teniendo motivos para celebrar, ya que una de las factorías que están bajo su mando, la de Balaídos, reina por tercer año consecutivo dentro del gigante de la automoción.

El récord alcanzado por Stellantis Vigo el año pasado no solo logró romper los 18 años en los que estuvo vigente el anterior hito, sino que también lo hizo en un momento delicado del sector. Balaídos produjo uno de cada cuatro coches que salieron de las plantas españolas gracias a los 559.427 vehículos, un 8% más, entre las furgonetas K9 y los todocamino Peugeot 2008.

Por su parte, Betim, situada en el estado de Minas Gerais, también vivió un importante aumento de producción (del 12%) y se quedó en algo más de 525.000 unidades. Como en Vigo, su producción se divide entre vehículos comerciales pequeños (la Fiat Fiorino y su versión Peugeot, bautizada como Partner Rapid) y turismos, todos de la marca italiana Fiat (los modelos Strada, Mobi, Argo, Pulse y Fastback) pensados para el mercado sudamericano. A mayores, la enorme instalación constituye todo un hub (denominado Polo Automotivo Stellantis de Betim) en el que se producen también motores para el continente y se da empleo a más de 3.000 ingenieros en el llamado Tech Center Stellantis.

Foto conmemorando los 18 millones de coches producidos en Stellantis Betim, el pasado año / Leo Lara / Stellantis

Con estas cifras, Stellantis Vigo aventajó en casi 35.000 unidades a su compañera brasileña, mientras que en 2024 fueron 100.000 más y un año antes, en 2023, le sacó casi 50.000 coches. La distancia se reduce, principalmente, por la gran diferencia de tamaños entre ambas. De hecho, la factoría sudamericana alcanzó el pasado verano los 18 millones de vehículos producidos, mientras que la de Balaídos llegará a los 17 millones antes del verano, tras haber logrado los 16 millones en abril de 2024. La gran diferencia es que Betim tiene 50 años de historia (los celebra este año) y la planta de Vigo cuenta ahora con 68.

Hegemonía en España y reinado dentro del grupo, pero, ¿qué pasa a nivel europeo? Solo la megaplanta de Volkswagen en Wolfsburgo (Alemania) logró producir más unidades que la de Balaídos, rebasando los 577.000 vehículos en el hogar de uno de los coches más vendidos de la historia, el Golf.