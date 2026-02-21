Industria impulsa el auge del naval gallego con más de 100 millones en cinco años para abaratar la financiación de la construcción de buques

El naval gallego se distingue a nivel mundial por su know-how, una especialización profunda en cada vez más nichos y el valor añadido de sus obras, donde la alta tecnología se impone en favor de la eficiencia y la capacidad operativa. De las gradas de la comunidad salen cada año buques insignia que ponen en el mapa no solo a los astilleros, sino también a todas las empresas auxiliares que forman parte de un ecosistema que navega viento en popa a toda vela. No en vano, el sector ha duplicado su cartera en los últimos cuatro años, atesorando 34 barcos de construcción privada a cierre de 2025 valorados en 1.350 millones.

El bum de pedidos que actualmente acoge Galicia es más meritorio, si cabe, teniendo en cuenta la fuerte competencia que llega del extranjero, con empresas hipersubvencionadas por países como Rusia o China que antaño no eran rivales —trabajaban al peso— y con el paso del tiempo han evolucionado hacia la sofisticación. Ante esta situación, el Gobierno apoya anualmente la construcción de nuevas embarcaciones made in Spain mediante un programa de incentivos financieros, que tiene como propósito reforzar la posición de las atarazanas nacionales a la hora de captar inversiones. El objetivo es cubrir una parte de los intereses de los créditos que se solicitan para construir o transformar barcos dentro de nuestras fronteras, abaratando así el coste total que asumen las factorías y los armadores que encargan los proyectos.

Según la última resolución publicada por el Ministerio de Industria y Turismo, solo en 2025 se concedieron cerca de 61,1 millones de euros a nivel estatal dirigidos a este fin, con el naval gallego como principal beneficiario con 28,2 millones. Este importe, casi tres veces superior a los 9,7 millones que se desembolsaron en 2024, se enmarca en un momento de actividad al alza, en el que se vieron beneficiados diez buques construidos por tres empresas olívicas. A la cabeza, Armón Vigo (13,95 millones), seguido de Freire Shipyard (7,96) y Ría de Vigo (6,26), este último del mismo grupo que el primero. Entre los barcos fabricados bajo el paraguas de estas ayudas figuran cuatro oceanográficos (Anita Conti, Anna Weber-van Bosse, Azores Ocean y Jocelyn Bell Burnell); dos arrastreros congeladores (Saputi II y Júlíus Geirmundsson); dos buques militares (uno de apoyo a buceadores para el Ministerio de Defensa y el HMS Sälen, para la Marina sueca), el patrullero Duque de Ahumada para la Guardia Civil y el ferri Na Hiro-E-Pa.

559 millones más hasta 2029

El programa de incentivos financieros destinados a impulsar las atarazanas españolas tenía previsto terminar el año pasado según el Real Decreto 874/2017, donde se recogen las bases sobre las que se forja esta subvención. El Gobierno, en vista de la buena acogida del plan, acordó el pasado mes de junio extenderlo hasta 2029 —mediante una modificación de la normativa a través del Real Decreto 485/2025—. Entre este 2026 y los tres próximos ejercicios se ha comprometido a proporcionar 559 millones de euros destinados a ofrecer una compensación de hasta un punto porcentual a las entidades de crédito para cubrir la diferencia entre el tipo de interés aplicado a los préstamos concedidos a armadores, astilleros y terceros, y el tipo de interés comercial de referencia (CIRR). El importe del crédito subvencionado será, como máximo, el 80% del valor del buque.

Si se tienen en cuenta los registros de Industria, el naval gallego se ha visto beneficiado con apoyos de este tipo por valor de 151,3 millones desde 2018, primer año del que consta una resolución oficial; 116,1 millones desde 2020 y 101,9 millones entre 2021 y 2025, es decir, en los últimos cinco años. El año en el que más ayudas se concedieron en este sentido fue precisamente 2021, en el que el Ejecutivo central desembolsó 36,7 millones y de ellos 23,7 para abaratar la financiación de la construcción del crucero de lujo Evrima en el astillero Hijos de J. Barreras. Un barco que nunca llegaría a completarse en Vigo y que, para más inri, condenó a la factoría olívica a un concurso de acreedores y su posterior liquidación.