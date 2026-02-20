La pesquera Marfrío traspasa la factoría de Central Lomera Portuguesa: Wofco sigue a galope en su expansión

Todo eran vítores y alharacas cuando se inauguró la factoría de Central Lomera Portuguesa (CLP) en un parque empresarial de Vila Nova de Cerveira a finales del año 2018. Nada hacía pensar que aquellas sonrisas acabarían transformándose en una indisimulada batalla entre socios y, sobre todo, en la estrepitosa quiebra de Atunes y Lomos (Atunlo). Atunlo era el promotor a partes iguales de este proyecto en el norte portugués con la pesquera Marfrío, que tenía ya entonces gran experiencia en el mismo territorio de mano de Produtos Alimentares e Pescas (Pralisa).

Diseñaron una fábrica especializada en lomos de atún precocidos, con capacidad para 20.000 toneladas anuales. Y funcionó hasta que entró en insolvencia, en paralelo a la crisis de su socia viguesa, momento en que el equipo de Santiago Montejo tuvo que acudir al rescate.

Así que, pese a su corta trayectoria, CLP ya exhibe una vida de lo más azarosa. Y más vicisitudes que va a sumar: estas instalaciones —en conjunto, el 100% de los títulos de Central Lomera Portuguesa— pasarán ahora a manos de Worldwide Fishing Company (Wofco), que desembarca de su mano en Portugal tras haber alcanzado un acuerdo con Marfrío. Según pudo saber FARO en fuentes directas de la transacción, el negocio se ha sellado este mismo viernes. De modo que la pesquera de Marín se centrará en su actividad de Pralisa, además de la de la factoría que posee en la ría de Pontevedra o la recién ampliada de Perú.

Las mismas fuentes han puesto en valor cómo CLP pudo reconducir su evolución tras haber sufrido un «quebranto» por importe de 4,5 millones de euros en la sociedad a cargo de los antiguos administradores. «Durante este año y medio, Grupo Marfrío ha conseguido gestionar, ordenar, encarrilar y poner en primera línea una moderna lomera en el norte de Portugal». Lomera en la que se estrena directamente Wofco como industrial, si bien el grupo sí posee un enorme músculo en el segmento de los túnidos de mano de su socio ecuatoriano Transmarina; el buque Ría de Aldán también se dedica a esta familia de especies.