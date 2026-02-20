La patronal de la provincia de Pontevedra reclama «mejoras urgentes» en infraestructuras de movilidad

La Confederación de Empresarios de la provincia de Pontevedra (CEP) ha reclamado este viernes nuevamente «mejoras urgentes» en las infraestructuras de movilidad, y ha pedido «acciones inmediatas y diálogo» para mejorar la conectividad de la provincia, que es «vital para su competitividad y prosperidad».

La patronal pontevedresa ha arremetido contra el incremento de los peajes en la AP-9 para este 2026, en una concesión «ya considerada ilegal por la Comisión Europea» y que «no hace más que lastrar» el uso de esa vía de comunicación. Según la CEP, su encarecimiento en más de un 20 % no solo repercute en los bolsillos de los usuarios, sino en el coste del trasporte de mercancías y productos de las pequeñas y medianas empresas de Galicia.

Igualmente, han apuntado a otro problema de movilidad: la «saturación» de la autovía A-55, «la carretera más peligrosa de España», con siete tramos de concentración de accidentes. Esta vía, han advertido los empresarios, «no está preparada para un tráfico que alcanza hasta los 60.000 vehículos diarios» y «las propuestas de mejora pueden tardar al menos una década en completarse».

El presidente de la CEP, Jorge Cebreiros, ha recordado que una buena conectividad «es clave para atraer inversiones y garantizar la competitividad de la región», y ha denunciado que la actual situación hace que los costes logísticos y de transporte sean más elevados de lo que el tejido empresarial puede soportar.

Por ello, ha vuelto a insistir en la necesidad de avanzar en proyectos estratégicos, como el Corredor Noroeste ferroviario o la salida Sur hacia Portugal, la «plena integración» de Galicia en la red AVE, la supresión de peajes en los tramos con más demanda, etc., «imprescindibles para el futuro económico de Pontevedra y Galicia».