REACCIÓN DE LA PROMOTORA
Greenfiber acusa al Gobierno de repudiar el proyecto de Altri por cuestiones «políticas»
La promotora de la celulosa en Palas de Rei prepara alegaciones
R.V.
Greenfiber, filial de Altri y promotora del proyecto Gama en Palas de Rei, respondió este jueves a las declaraciones de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, cuestionando la decisión de la Administración central de dejar fuera la iniciativa de la planificación eléctrica. Según la empresa, la exclusión no obedecería a criterios técnicos, sino políticos.
«Greenfiber está convencida de que la decisión de la Administración Central de excluir el proyecto Gama de la planificación eléctrica tiene un carácter político y no técnico», sostiene la compañía, que añade que no recibió «ninguna explicación técnica que justificase esa exclusión».
En su comunicado, la empresa explica que ya presentó alegaciones a la planificación de red y que, por el momento, no ha obtenido respuesta del Ministerio. «A esta planificación de red, Greenfiber ha presentado alegaciones que, hasta el momento, no han recibido contestación», afirma.
Al margen de ese proceso, Greenfiber señala que trabaja en alternativas de conexión eléctrica: «Actualmente, la empresa se encuentra estudiando diferentes opciones técnicas para la conexión a la red eléctrica, independientemente de la planificación futura de Red Eléctrica Española».
Por último, Greenfiber defiende la “madurez” del proyecto y el impacto económico que, a su juicio, podría tener en Galicia, subrayando el reconocimiento europeo recibido. «Greenfiber se reafirma en la madurez del proyecto y el valor que puede aportar a la economía, el territorio y el sector forestal de Galicia», concluye, antes de recordar que la UE le otorgó «el sello STEP (…) con la consideración de proyecto estratégico para Europa».
Suscríbete para seguir leyendo
- Demoras nocturnas de hasta cuatro horas en urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro pese a estar vacía la sala de espera
- «Los hidrocarburos pueden favorecer que en Galicia haya más cáncer de vejiga»
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- Un herido grave tras golpearse contra el suelo en un parque de camas elásticas de Nigrán
- Nadie puja por los 23 chalés ilegales de A Regueira tras cinco días de subasta
- Tercer clan albanés desarticulado por intentar introducir cocaína por el puerto de Vigo
- «Yibrán me decía: 'Mamá, sé que moriré joven, pero no quiero ser un viejo que no ha vivido por miedo'»
- La madre del joven vigués electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»