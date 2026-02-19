La plantilla de GKN Driveline Vigo vota a favor del preacuerdo para evitar el ERE
El 81% de los trabajadores que votaron aceptaron la medida, que supone sumar diez días de flexibilidad a la decena ya existente, es decir, jornadas retribuidas con el 50% del salario
Casi un cuarto de los 725 empleados no votó y la dirección reconoce un proceso de negociación «intenso»
El conflicto laboral en GKN Driveline Vigo llega a su fin. La plantilla, formada por 725 personas, ratificó el preacuerdo alcanzado entre la dirección del proveedor y el comité de empresa. En concreto, el 81% de los 532 trabajadores que participaron en la votación dieron su visto bueno al pacto, que supondrá la retirada del expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaría a 50 personas a cambio de sumar diez días de flexibilidad a la decena ya existente, es decir, jornadas retribuidas con el 50% del salario.
Tal y como ha ido contando FARO en las últimas semanas, desde GKN Vigo se planteó la salida de 75 trabajadores ante la volatilidad de la industria de la automoción. La cifra se rebajó más tarde a 72 y, finalmente, a medio centenar de personas. Desde el comité de empresa se negaron desde un principio a los despidos y, en caso de producirse, la línea roja era que no fueran traumáticos.
La negociación, que tenía como telón de fondo la conclusión de la compra por parte de American Axle & Manufacturing (AAM) de la matriz de la planta, Dowlais, saltó por los aires cuando la CIG convocó una huelga de una semana. El paro, que estaba secundado por la CUT, derivó en negociaciones intensas que culminaron el viernes de la semana pasada tras una cuarte reunión de más de doce horas en la que se alcanzó el preacuerdo.
Entre ayer a la noche y esta mañana los trabajadores pudieron participar en la votación, pero casi un cuarto de los 725 empleados no votó. En total se emitieron 553 votos, con 448 a favor del preacuerdo, 92 en contra (es decir, a favor de seguir con el proceso del ERE), 11 en blanco y dos nulos.
Desde la dirección informaron del acuerdo «que supone la retirada del procedimiento de despido colectivo abierto en la planta» a cambio de la «ampliación de la cláusula de flexibilidad laboral del convenio».
«El acuerdo es resultado de un proceso de negociación desarrollado desde el diálogo y la responsabilidad, con el objetivo de afrontar la situación actual y garantizar la viabilidad del proyecto industrial», trasladó la dirección en un comunicado enviado a prensa. En interno, la directora de la planta, Chelo Domínguez, reconoció a la plantilla que se trató de un proceso «intenso».
GKN Driveline Vigo forma ahora parte de Dauch Corporation, que precisamente desplazó su cúpula a la planta de Balaídos el pasado lunes, día en el que estaba previsto inicialmente el comienzo de la huelga. Durante el encuentro, la plantilla reclamó más carga de trabajo para mantener el empleo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Centro Comercial Camelias busca revitalizarse con la incorporación de una cadena de gimnasios
- Galicia encara la undécima borrasca del año, Pedro, con una tregua para el fin de semana
- La madre del joven vigués electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»
- Muere un marinero de Cangas por un accidente en un barco de la armadora del «Villa de Pitanxo» en Uruguay
- La Xunta amplía el plazo a los propietarios de 150.000 hectáreas de monte para que paguen sus deudas
- Detienen a los amigos del joven de Vigo electrocutado en un aerogenerador de Burgos por un reto
- Del ministerio al aula: el «quiebro total» de Isabel Pardo de Vera tras su imputación
- Centenares de coches, atrapados en garajes de edificios de Vigo por inundaciones