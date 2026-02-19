La plantilla de GKN Driveline Vigo vota a favor del preacuerdo para evitar el ERE

El conflicto laboral en GKN Driveline Vigo llega a su fin. La plantilla, formada por 725 personas, ratificó el preacuerdo alcanzado entre la dirección del proveedor y el comité de empresa. En concreto, el 81% de los 532 trabajadores que participaron en la votación dieron su visto bueno al pacto, que supondrá la retirada del expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaría a 50 personas a cambio de sumar diez días de flexibilidad a la decena ya existente, es decir, jornadas retribuidas con el 50% del salario.

Tal y como ha ido contando FARO en las últimas semanas, desde GKN Vigo se planteó la salida de 75 trabajadores ante la volatilidad de la industria de la automoción. La cifra se rebajó más tarde a 72 y, finalmente, a medio centenar de personas. Desde el comité de empresa se negaron desde un principio a los despidos y, en caso de producirse, la línea roja era que no fueran traumáticos.

La negociación, que tenía como telón de fondo la conclusión de la compra por parte de American Axle & Manufacturing (AAM) de la matriz de la planta, Dowlais, saltó por los aires cuando la CIG convocó una huelga de una semana. El paro, que estaba secundado por la CUT, derivó en negociaciones intensas que culminaron el viernes de la semana pasada tras una cuarte reunión de más de doce horas en la que se alcanzó el preacuerdo.

Entre ayer a la noche y esta mañana los trabajadores pudieron participar en la votación, pero casi un cuarto de los 725 empleados no votó. En total se emitieron 553 votos, con 448 a favor del preacuerdo, 92 en contra (es decir, a favor de seguir con el proceso del ERE), 11 en blanco y dos nulos.

Desde la dirección informaron del acuerdo «que supone la retirada del procedimiento de despido colectivo abierto en la planta» a cambio de la «ampliación de la cláusula de flexibilidad laboral del convenio».

«El acuerdo es resultado de un proceso de negociación desarrollado desde el diálogo y la responsabilidad, con el objetivo de afrontar la situación actual y garantizar la viabilidad del proyecto industrial», trasladó la dirección en un comunicado enviado a prensa. En interno, la directora de la planta, Chelo Domínguez, reconoció a la plantilla que se trató de un proceso «intenso».

Noticias relacionadas

GKN Driveline Vigo forma ahora parte de Dauch Corporation, que precisamente desplazó su cúpula a la planta de Balaídos el pasado lunes, día en el que estaba previsto inicialmente el comienzo de la huelga. Durante el encuentro, la plantilla reclamó más carga de trabajo para mantener el empleo.