La edad a la que los gallegos se jubilan no para de crecer y los que tienen 70 o más años se disparan un 50% desde 2022

Como cada 22 de febrero, la celebración el próximo domingo del Día internacional de la igualdad salarial sacará a la luz un montón de datos e informes sobre la enorme brecha que persiste en las nóminas de hombres y mujeres. La base media de cotización en Galicia superó por primera vez los 2.000 euros al mes en diciembre de 2023, impulsada por el bum de los sectores de mayor valor añadido y mejores retribuciones en el mercado laboral. Para ellas es todavía un umbral pendiente. Dos años después, el sueldo bruto en ellos alcanza los 2.275 euros y en las mujeres se sitúa todavía alrededor de los 1.959 euros, según el último balance de la Seguridad Social. Son mayoría en las jornadas parciales, arrastran una mayor tasa de temporalidad y protagonizan las salidas de la ocupación por los cuidados de hijos y personas mayores. De ahí que en su caso lleguen a la edad de referencia en la jubilación en la comunidad con una media de 24,9 años cotizados, mientras que los hombres superan los 35 años de alta.

El 51,4% de los trabajadores que siguen en activo después de los 65 años en Galicia son mujeres. Un número que no para de crecer para estirar la vida laboral y evitar las penalizaciones en la pensión por retirarse sin todo el tiempo necesario cotizado. Entre eso, el progresivo aumento de la edad en general para aquellos que no alcancen el mínimo de 38 años y 3 meses de alta para poder irse a los 65 años con el 100% de la prestación, la decisión de trabajar durante más tiempo y la importante presencia de autónomos, que suelen tener bases de cotización muy inferiores, el salto a la jubilación se da cada vez más tarde.

Evolución de las altas iniciales de pensiones de jubilación por edades en Galicia / Hugo Barreiro

Más de 65 años

A lo largo del pasado 2025 se retiraron en Galicia un total de 20.690 personas. El 37,7%, unas 7.400, tenía 65 años. Solo 4.847, el 23%, lo hizo con una edad inferior. Los que superan los 65 años rozaron los 9.500, el 45,6% de las altas de prestación por retiro del ejercicio. Los jubilados a los 65 años exactos bajaron el 2,4%; los de menor edad se redujeron cerca del 5%; y los de 66 años en adelante aumentaron el 3%. El incremento asciende al 15% entre aquellos que ya habían cumplido los 70 años: 688. Una franja de edad para jubilarse que en Galicia se ha disparado hasta casi el 50% desde 2022, como recoge el informe recién publicado por la Seguridad Social.

La edad media entre los 375.324 jubilados en España el año pasado alcanzó los 65,3 euros. Las cuatro provincias gallegas están claramente por encima. La media en A Coruña llegó a los 65,4 años; los 65,7 años en Lugo; los 66 años en Ourense; y los 65,4 años en Pontevedra.

De 1.583 a 1.243 euros

Las nuevas altas dejaron en el conjunto del país una pensión media de 1.628 euros. En Galicia varía, y mucho, según la zona. Va de los 1.583,7 euros de A Coruña y los 1.489,9 euros de Pontevedra, a los 1.421,7 euros de Lugo y los 1.243,1 de Ourense. ¿Los que se retiran más tarde cobran más? Depende. El importe en los gallegos que se retiraron con 70 años justo sí es más elevado que el resto. En Pontevedra, por ejemplo, se aproximó a los 1.882 euros y 2.182 euros en A Coruña. Pero los que se jubilaron más tarde reciben mucho menos, lo que deja entrever peores empleos y la necesidad de aguantar de alta para evitar una pensión raquítica. Salta a la vista los datos de Ourense, donde los trabajadores que salieron del mercado laboral con más de 70 años en 2025 reciben una paga media de únicamente 794 euros. En Pontevedra son 1.121 euros; en A Coruña ronda los 1.192 euros; y 1.345 euros en Lugo.

Anticipadas

Salvo sectores muy concretos por los altos niveles de penosidad, las jubilaciones anticipadas están el declive. En toda España fueron 104.655 en 2025, alrededor de 4.000 menos que el año anterior y un 24% por debajo de hace 10 años (136.941). De esa cantidad, 71.269 llevaban coeficiente reductor. Las jubilaciones con edad ordinaria rebasaron las 270.000, incluidas 345 de forma parcial y 40.900 demorada.

A 1 de enero de 2026, en Galicia había 699.376 pensionistas que, de media, cobraban 1.324,89 euros y su edad alcanzaba los 72,8 años. El 50,8% son mujeres. Casi tres de cada diez (197.868) tienen derecho a complemento de mínimos por las bajas cuantías; y 89.266 son pluripensionistas. Aunque a menudo se enfrenta al colectivo por la magnitud de sus prestaciones frente a los bajos sueldos de los jóvenes, lo cierto es que el 57,4% de los jubilados en la comunidad ingresa menos del salario mínimo interpofesional (1.184 euros en 14 pagas en el momento del cierre del informe) y únicamente 11.047 cobraban una pensión máxima o superior.