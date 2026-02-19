Genesal Energy amplía y renueva su flota de grupos electrógenos en Perú

La empresa gallega Genesal Energy, especializada en soluciones energéticas avanzadas y personalizadas para sistemas de generación distribuida, da un paso más en su desarrollo. Ya en 2025, alcanzó una facturación de 35 millones de euros, un crecimiento que consolida a la compañía como referente en el sector a nivel nacional e internacional. Desde su sede en Bergondo (A Coruña), impulsa proyectos de innovación sostenible con alto componente técnico.

En esta ocasión, ha adquirido grupos electrógenos con el objetivo de renovar y ampliar la flota de alquiler en Perú, «eje principal de negocio», mejorando así su competitividad en licitaciones y proyectos de mayor exigencia técnica. «No es solo una inversión en equipos; es una inversión en capacidad de ejecución y posicionamiento», declaran. Una operación que ha sido posible gracias a la concesión de un préstamo de coinversión de 1.050.000 euros por parte de Cofides, la sociedad mercantil estatal que gestiona fondos financieros del Estado, así como recursos propios y de terceras instituciones.

Esta acción ha permitido incorporar 55 equipos seminuevos y 11 a estrenar, fabricados por Genesal en España. «Perú es un mercado estratégico para Genesal y un impulso clave dentro de nuestra estrategia de internacionalización. Esta operación nos permite fortalecer aún más la presencia de la marca en el país, modernizar nuestra flota de alquiler y seguir ofreciendo soluciones energéticas fiables, eficientes y adaptadas a las necesidades de un mercado en plena expansión», confiesa Julio Arca, CEO de Genesal Energy. En concreto, la empresa destaca que Perú combina tres factores clave: crecimiento industrial, brecha energética estructural y alta dependencia de continuidad operativa en sectores críticos. El país genera una demanda sostenida de soluciones de generación distribuida y respaldo al mantener zonas con infraestructura eléctrica limitada o inestable, fuera del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), sobre todo en regiones como la Amazonia y la sierra central.

«Desde 2011, cuando iniciamos operaciones en el país, hemos comprobado que existe una necesidad real de proveedores técnicos confiables, con capacidad de adaptación al terreno y soporte local. Perú es estratégico porque aquí la energía no es opcional: es operativa», señalan desde la compañía. Además, el país cuenta con sectores, tales como minería, agroindustria, construcción y logística, que «presentan una fuerte intensidad energética y no pueden permitirse interrupciones».

Estos nuevos grupos electrógenos se integran así en la flota de alquiler industrial para atender proyectos de mayor potencia y exigencia técnica, mejorar la eficiencia operativa, el consumo de combustible y responder a requerimientos actuales del cliente habitual, tales como mayor confiabilidad y posibilidad de integración tecnológica.

El sector presenta varios retos: la alta presión competitiva; las exigencias crecientes en certificaciones, soporte técnico y cumplimiento normativo para mayor seguridad; o la innovación hacia soluciones más eficientes y sostenibles. Por ello, los próximos pasos de la empresa se centrarán en seguir ampliando y modernizando progresivamente la flota, fortalecer el mantenimiento multimarca, mejorar los procesos comerciales, la expansión hacia regiones estratégicas del norte y centro del país y el desarrollo de soluciones más eficientes y sostenibles, alineadas con tendencias globales.

Noticias relacionadas

«Nuestro objetivo es claro: consolidarnos como un proveedor técnico confiable para los sectores que no pueden parar», expresan desde Genesal Energy, que cuenta con más de tres décadas de experiencia y presencia en más de 40 países de los cinco continentes.