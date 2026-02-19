Estrella Galicia, distinguida entre las 10 marcas más innovadoras

Estrella Galicia ha sido reconocida como una de las diez marcas más innovadoras de España en alimentación y bebidas, según el último estudio de la consultora Lantern.

El informe, de carácter independiente, se apoya en una encuesta a más de 1.000 consumidores y analiza la percepción sobre 78 marcas del sector, destacando a las que mantienen una trayectoria sólida y una presencia relevante.

Noticias relacionadas

El reconocimiento avala la apuesta de Hijos de Rivera por la innovación «del campo a la copa», con proyectos como el impulso al lúpulo local (LUPIA), el desarrollo de nuevos productos y propuestas de consumo como Cerveza de Bodega. «Es fruto de una pasión innovadora transversal», subraya Yago Campos, director de I+D+i..