Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenido expríncipe AndrésMadre joven muerto por una fotoMarinero Cangas fallecidoPAOK - CeltaPisos turísticos Galicia«Esclavitud» laboral internas
instagramlinkedin

Estrella Galicia, distinguida entre las 10 marcas más innovadoras

Un estudio independiente de Lantern, basado en la opinión de más de 1.000 consumidores, sitúa a la cervecera en el «top 10» del sector

Tanques para la elaboración de la cerveza, en la nueva fábrica de Estrella Galicia en Morás, Arteixo.

Tanques para la elaboración de la cerveza, en la nueva fábrica de Estrella Galicia en Morás, Arteixo. / Casteleiro / Roller Agencia

R. V.

Vigo

Estrella Galicia ha sido reconocida como una de las diez marcas más innovadoras de España en alimentación y bebidas, según el último estudio de la consultora Lantern.

El informe, de carácter independiente, se apoya en una encuesta a más de 1.000 consumidores y analiza la percepción sobre 78 marcas del sector, destacando a las que mantienen una trayectoria sólida y una presencia relevante.

Noticias relacionadas

El reconocimiento avala la apuesta de Hijos de Rivera por la innovación «del campo a la copa», con proyectos como el impulso al lúpulo local (LUPIA), el desarrollo de nuevos productos y propuestas de consumo como Cerveza de Bodega. «Es fruto de una pasión innovadora transversal», subraya Yago Campos, director de I+D+i..

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents