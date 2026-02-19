La Business Factory Sport lanza una nueva convocatoria de aceleración de startups

La Business Factory Sport (BF Sport), la aceleradora del deporte de Galicia, anuncia su segunda convocatoria del programa de aceleración de empresas. Las startups del sector deportivo podrán presentar sus proyectos hasta el 27 de marzo.

Los seis seleccionados recibirán una subvención a fondo perdido por parte del Igape que asciende hasta 25.000 euros. También optan a la posibilidad de inversión directa en capital de hasta 50.000 euros gracias a Xesgalicia, sociedad gestora de entidades de capital riesgo.

El programa vuelve a abrir sus puertas el 20 de abril y se extiende hasta el 20 de agosto en formato híbrido. Se dirige a iniciativas que ya cuentan con un producto mínimo viable y necesitan validarlo en el mercado y desarrollar una estrategia de captación de clientes. En caso de ser viable, los participantes también llevarán a cabo una prueba de concepto aplicado a un contexto real con una de las entidades tractoras que les ayudarán a impulsar sus propuestas, con el fin de dar respuesta así a uno de los retos definidos por el Consejo de Entidades de la BF Sport. Estos representan los principales desafíos de innovación y emprendimiento de la industria del deporte y del bienestar en Galicia. Además, estas entidades tractoras, que suman más de una veintena y entre las que destacan RC Celta, Deportivo de la Coruña, Obradoiro, Abanca o la corporación Hijos de Rivera, propusieron desafíos particulares para solventar las principales necesidades de innovación en sus compañías.

Noticias relacionadas

La aceleradora, que arrancó a mediados del año pasado, es una iniciativa del Clúster Galego da Industria do Deporte e do Benestar junto con el Igape. Ofrece programas de incubación, aceleración y consolidación para apoyar el desarrollo de nuevos proyectos innovadores en el sector deportivo, que se encuentra en continuo crecimiento.