La automoción gallega supera los 9.000 millones en exportaciones por primera vez en su historia

La automoción gallega ha vuelto a demostrar que es el principal motor de las exportaciones de la comunidad. Rompió un nuevo registro en 2025 al superar por primera vez los 9.000 millones de euros en ventas al extranjero (+3,1%) y esquivó con firmeza el golpe que ha encajado la industria de los vehículos a nivel nacional, en su caso con una facturación exterior por valor de 54.500 millones (-6,7%). Así se desprende de los datos publicados este jueves por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, unas cifras que ratifican el extraordinario desempeño de Stellantis Vigo —que el año pasado selló su mejor cota de producción al rebasar los 559.000 coches y furgonetas— y sus empresas auxiliares, que han funcionado como un reloj, con todas sus piezas bien engrasadas, pese a la tormenta que afecta al conjunto del ecosistema, que solo este último ejercicio se saldó con decenas de despidos en el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) y proveedores como Akwell o Magna.

Pese a estos ajustes, los buenos resultados del sector y su proyección internacional no parecen tener freno, habida cuenta de que ya atesora un trienio encadenando récords de exportaciones. Esta enorme palanca no ha sido suficiente, aun así, para que la autonomía lograse el que habría sido su quinto ejercicio consecutivo al alza, pues el conjunto de las ventas exteriores se quedó en los 30.939 millones, un 0,3% menos. Penalizó especialmente el retroceso del comercio con los Estados miembros de la Unión Europea —el principal destino de las exportaciones gallegas, con 21.743 millones, con una caída del 1,8%— y en menor medida por peso —aunque propiciando un mayor recorte— el impacto de los aranceles en los Estados Unidos, que han desplomado un 32% las ventas de las empresas gallegas al país norteamericano —pasando de superar los 800 millones a no alcanzar los 550 en cuestión de un año—.

Como puntos positivos destacan los incrementos del 5,9%, 4,1% y 3,9% registrados respectivamente en África (2.140 millones), Asia (1.115 millones) y América Latina (1.252 millones), donde la economía gallega continúa expandiéndose. Por países, se mantienen en el top 10 de compradores los mismos, aunque con algún cambio en el orden del ranking. Lo encabeza de nuevo Francia con 4.879 millones (-5,1%), seguido de Portugal (+1,8%), Italia (-9,8%), Polonia (+7%) y Alemania (-1,9%). A continuación está Turquía, que se hace con el sexto puesto (+28,7%), y posteriormente Reino Unido (-5%), Bélgica (+8,4%), Marruecos (+0,1%) y Países Bajos (-17,3%).

El superávit cae más de un 5%

Al mínimo descenso de las exportaciones gallegas se suma el crecimiento de las importaciones —un 2,2% en general y un 17,3% en el caso de la automoción, hasta los 21.365 millones y los 2.221 millones respectivamente—. Esto redunda a su vez en un menor saldo comercial que, aun con un importante superávit, se queda en los 9.574 millones para el conjunto de la comunidad (-5,2%) y en cerca de 7.000 millones para el sector del motor —prácticamente igual—.

Tras los automóviles, lo siguiente que más exportaron las empresas gallegas fueron prendas de vestir (6.394 millones; +1,5%), seguido de pescado, crustáceos y mariscos (1.939 millones; +7%), combustibles y aceites (1.338; -6,8%); conservas (1.100 millones de euros; +9,2%); y máquinas y aparatos mecánicos (1.081; -11,3%), aportando entre todos estos productos más del 60% del valor total de las exportaciones. En cuanto al naval gallego, con proyectos que abarcan varios años antes de su entrega, exportó barcos por valor de 88 millones de euros en 2025—un 55,6% menos—.