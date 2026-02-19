Amazon destrona a Walmart y se convierte por primera vez en la compañía con mayores ingresos totales a nivel mundial

La temporada de presentación de resultados del pasado ejercicio, que algunas multinacionales estadounidenses cerraron este enero, se ha saldado con un histórico 'sorpasso' al confirmarse que Amazon se convirtió por primera vez en la empresa con mayores ingresos anuales contabilizados, superando a Walmart, que había ocupado el trono durante más de una década (antes la saudí Aramco).

El gigante estadounidense de la distribución minorista, que cierra su año fiscal en enero, informó este jueves al mercado de que su cifra de ingresos en el conjunto del último ejercicio completo ascendió a un total de 713.163 millones de dólares (603.143 millones de euros), un 4,7% más que un año antes. Amazon anunció hace unas semanas que sus ingresos del último ejercicio, cerrado en diciembre, sumaron 716.924 millones de dólares (606.324 millones de euros), un 12,4% más que el año anterior y superando así los ingresos totales contabilizados por Walmart.

De este modo, la compañía fundada en 1994 por Jeff Bezos se corona por primera vez como la empresa de mayores ingresos totales a nivel mundial, después de multiplicar por más de seis su cifra de negocio en la última década y dispararla hasta 67 veces respecto de 2006, cuando lanzó Amazon Web Services (AWS).

Gigante tecnológico y de servicios

En este sentido, el ascenso del gigante del comercio electrónico al primer puesto por cifra de ingresos totales refleja la creciente aportación de los diversos negocios al margen de la venta de productos a los que ha extendido su actividad con el paso de los años. El 'sorpasso' tiene algo de trampantojo si se habla de empresas del sector de la distribución, dado que Amazon ha dejado atrás sus inicios como centro comercial virtual (en origen una librería), para convertirse en un gigante tecnológico y de servicios.

Según los datos de la multinacional, del total de 716.924 millones de dólares ingresados por Amazon en 2025, las ventas de productos sumaron 296.266 millones de dólares (250.561 millones de euros), mientras que la comercialización de servicios generó 420.658 millones de dólares (355.763 millones de euros). En concreto, AWS reportó en 2025 unos ingresos de 128.725 millones de dólares (108.867 millones de euros), un 19,7% más.

Capitalización bursátil

En cuanto a la capitalización bursátil, si bien Amazon se convirtió en septiembre de 2018 en la segunda empresa estadounidense en alcanzar el billón de dólares, solo por detrás de Apple y por apenas unas semanas de diferencia, la valoración en bolsa de la compañía tardó hasta 2024 en superar los dos billones de dólares y no ha llegado a romper aún el techo de los tres billones de dólares como otros gigantes tecnológicos de EEUU.

En el caso de Walmart, la compañía de Bentonville logró superar el billón de dólares por primera vez el pasado mes de febrero, convirtiéndose así en la primera empresa del sector de distribución minorista en lograr este hito y sumándose al puñado de empresas no relacionadas con la tecnología que han logrado alcanzar, aunque sea momentáneamente, una valoración del al menos 1 billón de dólares, incluyendo el 'holding' inversor Berkshire Hathaway, dirigido hasta finales de 2025 por Warren Buffett, las petroleras Saudí Aramco y Petrochina, así como la farmacéutica Eli Lilly.

A pesar de esta diferente evolución de la senda bursátil de Amazon y Walmart, sus fundadores se mantienen entre las mayores fortunas del mundo, según la lista en tiempo real de la revista 'Forbes'. En el caso de Jeff Bezos, se situaría en quinta posición entre los más ricos, con un patrimonio estimado de más de 219.000 millones de dólares (185.215 millones de euros), mientras que los herederos de Sam Walton, fundador de Walmart, ocupan la undécima posición, con una fortuna estimada en casi 145.000 millones de dólares (122.631 millones de euros).