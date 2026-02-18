Telefónica, Liberty e Infravia compran el segundo mayor operador de fibra de Reino Unido por 2.294 millones

Telefónica y Liberty Global --copropietarios de la 'teleco' VMO2 en el Reino Unido--, junto a InfraVia Capital, a través de su 'joint venture' de fibra Nexfibre, han alcanzado un acuerdo para adquirir el 100% del capital social de Netomnia, el segundo mayor operador de fibra del Reino Unido, por 2.000 millones de libras esterlinas (aproximadamente 2.294 millones de euros), según ha informado la compañía española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta es la primera gran operación del nuevo plan estratégico de Telefónica, que contempla como prioridad crecer en sus cuatro mercados estratégicos, es decir, España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

Telefónica y Liberty Global aportarán conjuntamente alrededor de 150 millones de libras (unos 175 millones de euros) para financiar la operación, e Infravia aportará aproximadamente 850 millones de libras (unos 995 millones de euros). Si bien, el precio acordado está sujeto a los ajustes habituales en este tipo de transacciones.

La red de fibra de Netomnia, que contará con más de 3,4 millones de hogares y 500.000 clientes a cierre de la operación, se integrará en la de Nexfibre junto con los 2,1 millones de hogares de VMO2 que esta actualizará a fibra.

Como resultado, Nexfibre contará con una red de fibra de unos 8 millones de hogares a finales de 2027, mientras que la red combinada de Nexfibre y VMO2 alcanzará aproximadamente los 20 millones en total.

Como parte de la operación, VMO2 adquirirá los clientes de Netomnia y las marcas YouFibre y Brsk; ampliará su acuerdo mayorista con Nexfibre; recibirá una contraprestación en efectivo por dicho compromiso; y tomará una participación del 30% en la sociedad a través de la cual Telefónica Infra y Liberty Global mantienen actualmente su inversión en Nexfibre.

Tras el cierre, Telefónica Infra, Liberty Global y VMO2 controlarán conjuntamente el 50% de Nexfibre, mientras que el 50% restante seguirá en manos de InfraVia. Con todo, el cierre de la operación está sujeta a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes.

Noticias relacionadas

Finalmente, esta operación se enmarca dentro de la estrategia de Telefónica en el Reino Unido, que incluye, entre otros objetivos, el desarrollo de una red financieramente "sostenible y reforzada", la expansión de la fibra y la creación de valor a través de VMO2 y Nexfibre.