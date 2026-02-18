El Senado de Uruguay acuerda investigar el contrato con Astilleros Cardama
Acuerda la creación de una preinvestigadora que tiene 48 horas para decidir si habilita formalmente la conformación de la comisión
R. V.
El Senado de Uruguay investigará el proceso de Astilleros Cardama tras la rescisión anunciada por el Gobierno de Yamandú Orsi. En concreto, una comisión preinvestigadora analizará el contrato con la empresa de Vigo para la construcción de dos patrulleras oceánicas.
El senador del oficialista Frente Amplio Sebastián Sabini solicitó la constitución de una comisión «con el objetivo de aclarar todos los hechos y procedimientos» vinculados al mencionado contrato. En ese marco, la Presidencia del Senado aprobó la creación de una preinvestigadora, integrada por dos legisladores oficialistas y una representante de la oposición. Se dan 48 horas para decidir si habilita formalmente la conformación de la comisión investigadora.
En el escrito presentado por Sabini se señala que existieron «dificultades desde el inicio para obtener las garantías exigidas por el Ministerio de Defensa», así como informes posteriores que concluyen que hubo «incumplimientos graves en la ejecución de la obra por parte de la empresa constructora».
El Ministerio de Defensa de Uruguay, durante la administración del expresidente Luis Lacalle Pou, firmó el 15 de diciembre de 2023 el contrato con Cardama por valor de 82,2 millones de euros. Sin embargo, el 22 de octubre del pasado año Orsi anunció su intención de rescindir el pedido, lo que ejecutó finalmente el pasado 13 de febrero por preseuntas irregularidades en las garantías.
El documento presentado este martes, recogido por Efe, sostiene que de todo el proceso surgen «interrogantes que deben ser aclarados por una eventual comisión investigadora».
Entre los puntos cuestionados figuran la decisión de realizar una compra directa, la identidad de quien acercó a Cardama al Ministerio de Defensa una vez cancelado el proceso competitivo, la no contratación de un asesor de seguros para la constitución de las garantías y la ausencia de consultas al Banco Central del Uruguay respecto a dichas garantías.
Por el momento, Cardama ha guardado silencio sobre el caso más allá de citar que se está procediendo «de manera muy incorrecta» y que irán con todo para defenderse: «Veremos a quién le asistía razón». El clúster gallego del naval, Aclunaga, ya salió en su defensa, mientas que la Xunta llamó a defender «el prestigio y la potencia del naval».
