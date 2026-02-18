La plantilla de GKN Vigo pide más carga de trabajo y Dauch advierte de la caída del mercado en Europa

GKN Driveline Vigo es uno de los principales proveedores de automoción de Galicia. La histórica planta de Balaídos (de la antigua Indugasa) da trabajo a 725 personas y es también un referente dentro del propio grupo, que en los últimos años ha cambiado de manos en varias ocasiones hasta llegar ahora a formar parte de Dauch Corporation, antes conocida como American Axle & Manufacturing.

Con el nacimiento de la compañía, los nuevos dueños de GKN Vigo acudieron a la planta en un momento crítico, justo después del levantamiento del ERE a cambio de suspender una huelga prevista para esta semana. Un hecho que ha dado «mala imagen» a una factoría bien valorada, según se le trasladó a la plantilla, que ha demandado más carga de trabajo y el mantenimiento del empleo a la firma norteamericana.

Tal y como estaba previsto, la nueva dirección de Dauch desembarcó en Vigo para su gira por las fábricas europeas. Al frente de la comitiva de una decena de personas estaba Michael J. Lynch, el jefe de la línea Driveline (de la que depende la planta de Balaídos), si bien la reunión con el comité de empresa corrió a cargo de Hannes Hellweger, responsables para las operaciones en Europa.

Según pudo saber este medio en fuentes de la plantilla, desde la compañía entienden que la amenaza de huelga llegó «en el peor momento», tanto a nivel de mercado por las dificultades del sector, como por la operación de compra y el nacimiento de Dauch. En todo caso, la idea de ambas partes es dejar atrás este capítulo para afrontar los retos de futuro, al tiempo que Hellweger puso en valor el trabajo que se hace desde Balaídos bajo la dirección de Chelo Domínguez.

En este sentido, desde la plantilla, y como ya había adelantado el comité de empresa, se realizó la petición de más carga de trabajo para poder mantener el empleo, más allá del megaproyecto con Volkswagen (de nombre interno MEB21) que comenzará en las próximas semanas. Desde el grupo se argumentó que muchas plantas europeas (de GKN y de otros proveedores) están en problemas debido a la caída general en el mercado de la automoción.

En los resultados anuales reportados por Dauch la semana pasada, el grupo alcanzó en 2025 una facturación de 5.840 millones de dólares (4.940 millones de euros al cambio actual), anotándose unas pérdidas netas de 19,7 millones de dólares (16,6 millones de euros).

Asamblea

Por otro lado, está previsto que hoy se celebre un pleno extraordinario del comité de empresa a partir de las 14.00 horas. El objetivo es ratificar el preacuerdo alcanzado en la cuarta reunión celebrada con la empresa, en la que se acordó la retirada del expediente de regulación de empleo (previsto en principio para 72 personas y, más tarde, para 50) a cambio de una mayor flexibilidad (diez días más al año al año respecto a los diez ya existentes) y de frenar la huelga.

El otro punto del orden del día será la dimisión del presidente del comité, Pedro Velasco, delegado por la CIG, sindicado que había convocado el paro.