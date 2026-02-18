La pesca endurece sus presiones contra la eólica marina y exige blindar por ley las zonas donde faena tras recibir más datos del Gobierno sobre el impacto

Desde que el Gobierno central retomó el viejo plan de llevar las energías renovables al mar y se empezaron a presentar las primeras propuestas de empresas interesadas en su desarrollo, la pesca dejó muy claro que iba a dar la ballata en contra. El propio portavoz de la Plataforma en Defensa de la Pesca, Torcuato Teixeira, se vio cara a cara con la entonces ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante el sexto congreso internacional de la eólica marina organizado por el Galician Offshore Energy Group (GOE-Asime) en Ferrol el 3 de marzo de 2023. Habían pasado cuatro días desde la aprobación de los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) que, por primera vez, contemplan la opción de impulsar las fuentes energéticas fuera de tierra e identifican una superficie de 5.000 kilómetros cuadrados en toda España —casi la mitad en Galicia, con cinco polígonos aptos— para instalaciones flotantes. Teixeira pidió la dimensión de Ribera y ella le buscó entre los asistentes para instarle a dialogar. «Hablemos y no nos tiremos los trastos a la cabeza», le reclamó la hoy vicepresidenta primera y comisaria de Competencia de la UE.

La entidad intentó tumbar los POEM por su tramitación, pero el Tribunal Supremo negó la existencia de «arbitrariedad y desviación de poder» en su elaboración y defendió el uso de «copiosa información». La recta final hacia las primeras subastas de parques marinos tras la publicación de la consulta pública previa para la orden que las regulará ha llevado al sector pesquero a intensificar su oposición. El primer informe muy preliminar y con grandes limitaciones del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) avanzado por FARO estima un recorte de hasta el 4% de las capturas (algo más de 11 millones de euros) en el caso de Galicia, el lugar donde habría más afecciones entre ambas actividades. Con esos primeros datos en la mano y el nuevo análisis que este miércoles se dio a conocer durante un taller del ministerio sobre los POEM en Valsaín (Segovia), la pesca cree que eólica y su día a día «son incompatibles» en buena parte de las áreas marcadas para los parques.

El 85% del sector

En el encuentro se pusieron sobre la mesa los primeros mapas de caladeros del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación actualizados hasta 2025. Al igual que sucede con el estudio del IEO y el CSIC, solo recogen los datos de los buques con sistema de posicionamiento VMS, lo que en la práctica restringe la radiografía a la flota que supera los 12 metros de eslora. Falta, según la Plataforma en Defensa de la Pesca y las cofradías, información de «prácticamente el 85%» de las embarcaciones que faenan en los caladeros españoles, la bajura artesanal. «Solo con la posición de los buques de más de 12 metros de eslora queda clara la alta y media presencia de actividad pesquera que sería incompatible con la eólica marina», asegura Teixeira. «Ya no hablamos solo desde el punto de vista biológico, sino socieconómico —añade—. Las zonas que quedarían libres serían muy limitadas en todos esos 5.000 kilómetros cuadrados».

La pesca sostiene que «la invisibilidad estadística no puede ni debe convertirse en invisibilidad jurídica» y considera «contradictorio» las «prisas» que Transición Ecológica tiene para lanzar las primeras pujas de parques con el déficit de información. De ahí que el sector reitere su exigencia de una moratoria al despliegue de las instalaciones, que se complete la cartografía de la actividad y se establezca «un blindaje jurídico efectivo de las zonas pesqueras» con el veto a levantar los parques flotantes en ellas. «El mapa presentado es un primer paso, pero solo un primer paso», afirman.

Convivencia

Los promotores y la cadena de valor de la eólica marina en Galicia insisten en convivir. «La eólica marina es absolutamente compatible con la pesca», defienden en el GOE Asime, donde apelan a hacer los informes que sean necesarios para conseguir el equilibrio. "La convivencia no es solo posible, sino necesaria", comentaba a FARO el director técnico de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan de Dios, recordando que no se va a ocupar al 100% la superficie disponible en los POEM y cada instalación pasará por un riguroso informe de impacto ambiental.