«Mi compromiso es que Vigo siga desempeñando un papel estratégico»

– Stellantis sigue siendo el número uno en Europa en furgonetas, pero el mercado ha disminuido. Si esto continúa, ¿prevé un futuro en el que puedan perder su trono?

– El sector en general ha descendido un 8% en comparación con 2024. No puedo predecir el futuro, pero lo que sí puedo decir es que Stellantis mantiene actualmente una ventaja muy sólida, casi nueve puntos por delante de la segunda marca en Europa, estamos hablando de 165.000 vehículos frente a nuestro competidor más fuerte, y está muy bien posicionada para seguir obteniendo buenos resultados. Nuestra gama de productos es una de las más completas del mercado y cubre las necesidades profesionales con una oferta completa de vehículos con motor de combustión interna y vehículos eléctricos de batería. Además, hemos lanzado nuestro programa Stellantis CustomFit, que nos permite estar aún más cerca de nuestros clientes profesionales al ofrecer soluciones de personalización y conversión a medida. También estamos trabajando en futuras innovaciones que nos ayudarán a reforzar y mantener nuestro liderazgo en el segmento.

– Se está dando mucha importancia a los talleres Custom Fit, también en Balaídos. ¿Es la mejor manera de intentar aumentar la cuota de mercado?

– Más que en la cuota de mercado, CustomFit trabaja en la oferta para los clientes profesionales, con el objetivo de ofrecer ya en nuestro catálogo, en el concesionario, soluciones personalizadas que proporcionan plazos de entrega reducidos, calidad OEM y garantía estándar.

– La Comisión Europea ha adoptado medidas para los vehículos comerciales que Stellantis considera insuficientes. ¿Cree que las ventas se verán realmente afectadas si no hay cambios?

– Vemos que el mercado no está preparado para pasar por completo a los vehículos eléctricos, por lo que hemos pedido a la Comisión Europea más flexibilidad para ayudar tanto a los clientes como a los fabricantes a salvar la brecha hacia los vehículos eléctricos de batería, que hoy en día solo representan el 10% del mercado total de vehículos comerciales. Habrá nuevos avances y más debates sobre el tema a su debido tiempo y, claramente, las decisiones de la Comisión afectarán en el futuro al nivel de demanda.

– Stellantis acaba de lanzar el Fiat Tris, modelo de tres ruedas fabricado en Marruecos. ¿Existe mercado para un vehículo de este tipo en España?

– Lo presentamos hace unas semanas en Bruselas y la acogida fue muy positiva. Por ahora no puedo dar cifras, solo puedo decir que estamos estudiando la posibilidad de ampliar su presencia en diferentes países europeos, incluida España, basándonos en las opiniones de los clientes potenciales.

– En una entrevista reciente dijo que las furgonetas chinas ya están aquí. ¿Cómo puede Stellantis hacerles frente?

– La presencia de las marcas chinas es una realidad, aunque todavía no sea tan fuerte en Europa en el sector de los vehículos comerciales. Están haciendo grandes esfuerzos para entrar en el mercado, por lo que podemos esperar un crecimiento constante en los próximos años. Lo veo como un estímulo para la mejora continua de los productos y los servicios. La red de ventas y posventa es un elemento clave para el éxito en el negocio de los vehículos comerciales, y Stellantis ofrece 20.000 puntos de contacto en todo el mundo que proporcionan asistencia profesional a los clientes que buscan soluciones de movilidad profesionales personalizadas. Se trata de una ventaja competitiva real que Stellantis convierte en un objetivo fundamental y reforzará aún más en los próximos años.

Eric Laforge, en el lanzamiento de un nuevo modelo de furgoneta este año / Stellantis

– Como dijo su predecesora en el cargo, Anne Abboud, Stellantis Vigo es «la planta madre» de Stellantis Pro One. ¿Qué va a hacer para reforzarla?

– Efectivamente, lo es. Asumí mi nuevo cargo a principios de enero y aún no he tenido la oportunidad de visitarla, pero tengo previsto hacerlo muy pronto. En Stellantis Pro One, tenemos varios proyectos en nuestra hoja de ruta de desarrollo a medio plazo que afectan a nuestra huella industrial, incluida Vigo. Aunque no puedo revelar detalles en este momento, puedo asegurarles que mi compromiso es seguir reforzando nuestro negocio de vehículos comerciales en todos los niveles, garantizando que todas nuestras plantas de vehículos comerciales ligeros, incluida, por supuesto, Vigo, sigan desempeñando un papel estratégico en nuestro crecimiento futuro.

– Las furgonetas K9 de Balaídos comenzarán a producirse este año en Turquía, en colaboración con Tofas. ¿Hay planes para introducirlas en el mercado europeo desde allí?

– Stellantis ha decidido fabricar el K9 localmente en Tofas para apoyar las ventas del modelo en los mercados de Oriente Medio y África (MEA). Como parte de la estrategia de localización profunda de MEA, este proyecto generará un volumen incremental para el modelo y creará importantes sinergias locales. Estos vehículos se venderán en la región MEA, de acuerdo con la estrategia «en la región para la región».

– En Vigo se produce actualmente K9 para Toyota. ¿Hay planes para más marcas de Stellantis o un acuerdo con otro fabricante?

– La asociación y la cooperación forman parte de nuestra estrategia de desarrollo, como por ejemplo anunciamos Iveco el año pasado. Si tenemos nuevos socios en el futuro, lo daremos a conocer en el momento oportuno.

– En principio, las K9 seguirán fabricándose hasta 2032. ¿Hay planes para sustituirlo?

– Estamos trabajando en nuestro plan a largo plazo, pero, como puede imaginar, es demasiado pronto para revelar este tipo de información.