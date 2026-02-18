CaixaBank, BBVA, Santander y Abanca, entre los bancos con mejor reputación de España, según Forbes

CaixaBank ha sido elegida por la revista Forbes como la empresa más valorada de España en 2026 en la primera edición del ranking de la publicación 'Best Reputation', en el que también se reconocen a otras 99 empresas que «lideran la reputación corporativa en el país y marcan el estándar del mercado».

Así, dicha lista está integrada por un total de 100 empresas de diferentes sectores. En el caso de la banca y compañías de servicios financieros, Forbes ha incluido a otras once firmas, además de CaixaBank: Abanca, American Express, Andbank, Banca March, Bankinter, BBVA, Ibercaja, Kutxabank, Sabadell, Santander y Unicaja.

Igualmente, la publicación también ha valorado la reputación de seis aseguradoras que operan en España: Allianz, Generali, Mapfre, Mutua Madrileña, Occident y Reale.

En líneas generales, el ránking se basa en el estudio de 'Impacto Reputacional 2026', elaborado por la empresa de IA y datos Enigmia, que evalúa la huella real que las compañías generan en los medios españoles, a partir de su capacidad para controlar su mensaje y convertir su presencia informativa en reputación.

Forbes explica que el modelo no mide la visibilidad bruta, sino «la calidad y eficacia reputacional» de las menciones que recibe cada organización, valorando especialmente cinco factores: eficiencia reputacional, liderazgo dentro del sector, relevancia relativa respecto a la exposición típica del sector, calidad del mensaje y volumen residual como criterio de equilibrio. Así, el análisis se realiza únicamente sobre menciones con contenido reputacional, identificadas mediante modelos de inteligencia artificial y tecnologías semánticas.