Mercado laboral
Los trabajadores que cobran el salario mínimo recibirán hasta 43 euros más en su nómina de febrero
El Consejo de Ministros aprobará un incremento del 3,1% para este año, hasta un total de 1.221 euros brutos mensuales
El Consejo de Ministros aprobará este martes el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros brutos mensuales, en 14 pagas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmó este pasado lunes con los sindicatos y ante el rechazo de la patronal una revalorización del SMI equivalente a un 3,1% respecto al anterior ejercicio. Una revisión al alza que beneficiará a alrededor de dos millones de trabajadores en toda España y que obligará a empresas y empleadores a abonarles hasta 43 euros más en la nómina del mes de febrero.
Mujeres, trabajadores de origen migrante y jóvenes son los perfiles demográficos más beneficiados. Si se mira por sectores, el empleo del hogar, el campo, la mensajería o la limpieza de edificios públicos son gremios donde el sueldo mínimo es el más recurrente y mayor proporción de empresas deberán de ajustar sus nóminas.
La revalorización que el Gobierno prevé validar este martes entrará en vigor de manera inmediata y con efecto retroactivo a 1 de enero de este mismo año. Lo que obligará a los pagadores del SMI a abonar los atrasos pendientes relativos al mes de enero. Es decir, o bien 37 euros brutos al mes, si abonan el salario en 14 pagas, o bien 43 euros, si lo abonan en 12 pagas, o bien la parte proporcional si están a jornada parcial. El equivalente a un mes de subida que en enero no abonaron, pues no estaba todavía en vigor el nuevo SMI.
No es inhabitual que las empresas deban reajustar sus nóminas ya arrancado el año para adaptarse al nuevo salario mínimo. Durante los últimos años ha sido frecuente que o bien por diferencias internas en el Gobierno o bien falta de acuerdo con los agentes sociales el SMI se haya plasmado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ya pasado el 31 de diciembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sol en el horizonte: tras ocho borrascas de gran impacto, un anticiclón se abre camino
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- La licencia del Concello da vía libre para la construcción de 25 cabañas elevadas en Nigrán
- Un avión aborta el aterrizaje en el aeropuerto de Vigo por baja visibilidad
- Estela Santomé asegura que volvería a hacer lo mismo en la asamblea
- Una subasta de 7,6 millones en Darbo pone el foco en los 25 chalés ilegales en Regueira
- Preocupación en el barrio ourensano de O Pino por la apertura de un bar de alterne 24 horas en un entorno escolar
- Un SOS desesperado para salvar a las que salvan