Óscar Puente: "Soy el ministro que más ha invertido en Rodalies en las últimas tres décadas"

Cinco días después de ser reprobado por séptima vez en las Cortes, Óscar Puente ha regresado este martes al Senado para responder a los grupos parlamentarios de ERC y Junts sobre Rodalies. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha vuelto a enarbolar los datos de inversión de su departamento en la red ferroviaria de Cataluña: "Soy el ministro que más ha invertido en Rodalies en las últimas tres décadas", ha afirmado, y ha asegurado que los problemas están "en vías de solución" y que el servicio, interrumpido durante semanas, está recuperado en un 85%.

El propio enunciado de la pregunta del grupo de Junts ya permitía intuir que el senador Eduard Pujol no iba a ser tibio con el ministro. La interpelación se refería al colapso “permanente y deliberado” de Rodalies “como resultado de la desinversión sistemática, la negligencia del Gobierno y el fracaso de la gestión de Adif y Renfe”, lo que habría provocado “graves afectaciones a la seguridad, la movilidad, la economía y la dignidad de los usuarios”, según el partido de Carles Puigdemont. Y así ha sido. Pujol le ha advertido que debería ser un "ministro dimitido" desde hace semanas por la mala gestión de la crisis tras el accidente de Gelida, del que este viernes se cumple un mes.

Presagio de una revuelta

Puente y Pujol se las han tenido a propósito de la diferencia entre la gestión de Rodalies y de Ferrocarrils de la Generalitat. El senador ha reiterado al ministro que el buen hacer de la operadora ferroviaria catalana presagia que desde Cataluña se puede hacer mejor de lo que lo hace Renfe y ha pedido que se imprima velocidad al traspaso: "El 49% de la empresa mixta es la mayor tomadura de pelo que se ha visto en la historia", ha opinado para a continuación advertirle de que "Cataluña ya ha superado el colmo de su paciencia, espabilen antes de que esto acabe mal con una revuelta en los andenes".

El ministro, sin embargo, ha respondido que el reparto accionarial de la empresa mixta se explica porque "los trabajadores no quieren perder su pertenencia al grupo Renfe, pregúntense por qué. Por qué es tan difícil cubrir las plazas de maquinistas en Cataluña y les obligamos a quedarse tres años. Hemos hecho lo que se tenía que hacer porque de lo contrario no hubiéramos tenido maquinistas", ha vaticinado.

"Solo desidia y retórica"

ERC, por su parte, había avanzado que su interés era conocer “las causas del colapso ferroviario” en Cataluña y las “responsabilidades políticas, administrativas de contratación y control” así como las empresariales. Algo menos beligerantes por su apoyo e implicación en la constitución de la empresa mixta de Rodalies, el senador Joan Josep Queralt ha ido después que Pujol, con lo que el ministro Puente ya llevaba media hora hablando del tema. Queralt se ha quejado de que "solo hemos recibido desidia y retórica" y que el PSOE ya lleva ocho años gobernando.

El senador del PP, Carlos Serrano, había participado previamente en las preguntas al ministro, asegurando que en 2025 había habido 1.500 incidencias en las Cercanías de Madrid, con 700.000 personas diarias, aunque “en los últimos años” se ha perdido 12 millones de viajeros. Puente le ha respondido con un gráfico en el que se comparaba la inversión, “con más de 500 millones de euros de inversión en dos años”, con la que han tratado de revertir “el déficit de inversión de los gobiernos del PP”.

Otro popular, el senador Francisco Martín Bernabé, le ha tildado también de “mentiroso” y se ha quejado de que hay una limitación de velocidad en el tráfico ferroviario “cada 15 kilómetros” por el mal estado de las infraestructuras ferroviarias españolas. El ministro le ha rebatido asegurando que es “un seguidor de bulos” y que días atrás ya se expuso en la comparecencia anterior “durante seis horas” los recursos que se destinan a mantenimiento.