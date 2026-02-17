Personal de Alten convoca una movilización frente a BorgWarner en protesta por cuatro despidos

Trabajadores de la empresa Alten han decidido iniciar una serie de movilizaciones para protestar por una serie de despidos y de «presiones» que dicen recibir por parte de la empresa. La primera protesta tendrá lugar el 23 de febrero y será en las instalaciones del proveedor de automoción BorgWarner en Porto do Molle (Nigrán), ya que según la CIG «es tan responsable de esta situación como la subcontrata».

La Federación de Banca de la CIG anunció el pasado 6 de febrero una «campaña de acoso y coacciones» que supuestamente está sufriendo la plantilla de Alten Soluciones, subcontrata que presta servicios para BorgWarner en el centro de investigación del grupo en Nigrán. Un conflicto que el sindicato explica que se remonta a noviembre de 2024, cuando una resolución de la Inspección de Trabajo dictaminó que existía cesión ilegal de este personal por parte de Alten a BorgWarner.

«Al mes siguiente se inició el proceso de reclamaciones judiciales contra esta cesión ilegal (...); ahora, cuando se aproxima la celebración de los primeros juicios, Alten comienza a presionar a la plantilla para que retiren las demandas presentadas», informó la CIG, que dijo en un comunicado que tres trabajadores fueron despedidos al negarse a retirar las demandas, sumándose a otro despido previo.

«Alten comunicó a sus empleados/as el pasado viernes día 13 que el próximo 9 de marzo finalizará su trabajo para BorgWarner», añadió el sindicato nacionalista en un comunicado emitido hoy, en el que anuncia el inicio de las movilizaciones.