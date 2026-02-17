La Junta de Andalucía aprueba su Plan Actúa tras el temporal: 1.780 millones para agricultores, autónomos e inversiones

Un total de 1.780 millones de euros destinados al campo, autónomos y empresas, y a las inversiones que permitan recuperar infraestructuras dañadas. Este es el primer plan de recuperación aprobado por la Junta de Andalucía para hacer frente a los daños causados por el tren de borrascas que ha dejado más de 12.000 desalojos y daños cuya evaluación aún no se ha podido completar. Esta estrategia denominada Plan Actúa será complementaria a la anunciada por el Gobierno de España, dotada con más de 7.000 millones para Andalucía y Extremadura.

El dinero se destinará a la reparación de carreteras, la atención al campo, la recuperación de centros educativos y sanitarios que han sufrido daños y para apoyar a pequeñas empresas y profesionales autónomos que hayan sufrido pérdidas en toda Andalucía. “Los destrozos han sido enormes. Lo que el temporal destruye en unos minutos no se recupera de un día para otro. La destrucción es más rápida que la construcción. La recuperación va a llevar su tiempo”, explicó el presidente andaluz, Juanma Moreno, quien prometió “agilidad” pero pidió "paciencia" a la población..

La prioridad será el apoyo al campo andaluz y a la pesca que recibirá 988 millones de euros, un importe del que se destinarán 700 millones a ayudas directas a 33.000 explotaciones agrarias. Junto a esto están programados 170 millones de euros para arreglar caminos, vías pecuarias y regadíos y otros 137 millones para infraestructuras de agua.

La segunda línea de actuación beneficiará al resto de sectores económicos la Junta de Andalucía va a aprobar ayudas para los autónomos por un importe de 35 millones de euros. Esto permitirá habilitar convocatorias de incentivos que podrán alcanzar los 10.000 euros para los autónomos y pymes con plantillas de dos a tres personas. Estas medidas tendrán una partida específica para el titular de negocio de 200 euros al mes si es autónomo y otra de 350 euros mensuales por cada trabajador contratado.

El tercer eje son las inversiones en reparación de infraestructuras que han sufrido destrozos por el temporal. Las principales son las carreteras en las que se invertirán 535 millones de euros en obras de emergencia y en un plan extraordinario de asfaltado para los 10.000 kilómetros que conforman la red autonómica. Se invertirán además 78 millones en colegios y 13 en centros sanitarios. Dentro de esta línea, además, se repartirán 50 millones entre los ayuntamientos más afectados para la recuperación de sus servicios públicos.

La financiación del plan: modificaciones presupuestarias y superávit

Para la ejecución de estos fondos, la Junta de Andalucía tiene dos vías de actuación abiertas. Por un lado, se están realizando modificaciones presupuestarias dentro de las cuentas de 2026 para ajustarlas a las nuevas prioridades. En segundo lugar, se va a aprovechar el superávit de 2024 y 2025. El primero de estos ejercicios se cerró con 1.150 millones de euros mientras que en el segundo caso aún no se ha completado pero se situará en torno a los 400 millones de euros.

Este plan se ha presentado después de la segunda reunión del comité de evaluación de daños, presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Esta sesión de trabajo ha coincidido casi por completo con el Consejo de Ministros que ha anunciado su paquete de medidas valorado en más de 7.000 millones de euros. Ahora, el compromiso es que todas las líneas sean complementarias y no se pisen unas con otras.

“La colaboración entre administraciones es fundamental. Tenemos que ir todos a una Tenemos que trabajar juntos. Hemos mantenido lealtad y la coordinación institucional durante toda la emergencia y en esa línea vamos a seguir trabajando", completó el presidente.