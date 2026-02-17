El primer informe científico preliminar de IEO y CSIC estima que la eólica marina en Galicia puede recortar un 4% las capturas de la pesca

La identificación de 19 posibles emplazamientos para colocar parques eólicos flotantes frente a las costas españolas en los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) vino acompañada de un mandato expreso de evaluar sus posibles consecuencias. Entre las medidas previstas en el propio marco jurídico para regular todas las actividades humanas en el mar está «el análisis del sector pesquero potencialmente afectado». «España es un país con una de las mayores flotas pesqueras a nivel europeo y con una amplia distribución espacial de su actividad en aguas españolas», recuerdan los ministerios de Transición Ecológica y de Ciencia e Innovación en el resumen con los resultados del primer informe sobre las interacciones de ambos sectores. Se dan básicamente en Galicia y en una conclusión preliminar con muchos matices los científicos estiman un recorte del 4% en la capturas por la extensión de la offshore en esas áreas.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé el desarrollo de hasta 3.000 megavatios (MW) con horizonte 2030. Parte desde cero. Lo único que hay de momento son 80 propuestas de proyectos en alguna fase del proceso de evaluación ambiental, repartidos principalmente en las demarcaciones canaria (33) y noratlántica (25), la inmensa mayoría en Galicia. «Este potencial desarrollo futuro hace que el sector pesquero que opera hoy en día en esas zonas pueda verse potencialmente afectado —señala el estudio—. El análisis de esta interacción es un paso esencial para una buena gestión de las actividades que se desarrollan en el medio marino».

Posibles afecciones

Los técnicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) localizan en la demarcación noratlántica la «mayor interacción». Destacan cuatro de los polígonos aptos por los aerogeneradores: el NOR-2, ubicado frente a A Coruña; el NOR-3, en Ortegal; y el NOR-4, lidiando con A Mariña de Lugo. En todos existe «un alto esfuerzo pesquero durante todo el periodo estudiado», de 2016 a 2023. Quedaría fuera el NOR-1, que se sitúa al sur de las Rías Baixas. Solo la NOR-2 —la de mayor tamaño de España con 1.800 kilómetros cuadrados— podría afectar a la actividad del 37% de los buques obligados a llevar el sistema de seguimiento de buques (VMS), con más de 12 metros de eslora. Arrastre, enmalle y palangre concentran el impacto.

Si en toda la zona considerada de alto potencial para la eólica marina cesase la actividad pesquera, «podría provocar un desaprovechamiento anual medio de 5.000 toneladas de biomasa, con respecto a las 125.000 toneladas que se capturan anualmente de media» en la demarcación. En negocio, unas pérdidas de 11,3 millones de euros frente a los 217 millones del total de ingresos. «El cese de actividad afectaría a capturas de especies clave como la merluza, el rape, el lirio, la cigala, el gallo, la caballa, el jurel, la anchoa y el bonito del norte», apuntan los científicos.

Muchas limitaciones

A partir de ahí, empiezan las muchísimas limitaciones. El estudio parte de una ocupación al 100% de la superficie de todos los polígonos de alto potencial para la eólica marina. Nada que ver con lo previsto en el PNIEC ni por el propio sector. Un ejemplo de máximos: el parque eólico Nordés, el de mayor envergadura entre los propuestos en Galicia con 80 molinos y 1.200 MW de potencia, ocuparía cerca de 270 kilómetros cuadrados en la NOR-2, el 15% del espacio disponible.

Los autores del estudio apelan a seguir investigando porque faltan los datos. Se han utilizado las cifras de los diarios de pesca con la información de las capturas por barco y marea, el peso desembarcado y el valor económico en primera venta durante siete años de los buques con VMS, lo que deja fuera a la flota artesanal y «el valor añadido bruto y otros efectos socioeconómicos indirectos» más allá de los ingresos en la lonja. No se disponen de los detalles sobre la actividad de la flota comunitaria en las áreas, de los efectos de los cables submarinos para la conexión de los parques y de cómo podrían evolucionar los stocks pesqueros por el traslado de la flota hacia otras zonas alternativas.