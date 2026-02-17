CC OO denuncia la «represión sindical» de Glovo en Galicia

El sindicato CC OO denunció este lunes la existencia de «represión sindical» en la empresa Glovo en Galicia, al tiempo que reclamó la actualización de un convenio para sus empleados y una mejora de las condiciones laborales de sus riders.

Tras la aprobación de la Ley rider, que eliminó los falsos autónomos que trabajaban para este tipo de empresas de reparto, los sindicatos han comenzado un proceso de conformación de comités de empresas a través de elecciones sindicales, tal y como explicó este lunes, en rueda de prensa, la responsable de Elecciones Sindicales de la FSC-CC OO, Mónica Raposeira.

Sin embargo, la representante de CC OO denunció que Glovo «ha ido poniendo desde el primer momento piedras en el camino» para evitar estas elecciones, primero empleando laudos y, después de que los fuesen ganando los sindicalistas, «judicializando el proceso».

Además, denuncian que los censos que les ha proporcionado la empresa para calcular el número de representantes «no coinciden» con los datos de altas en la Seguridad Social y que, en algunos casos, ni siquiera los han proporcionado.

Esta situación, señala Raposeira, «no es un hecho aislado» en Galicia, si no que «está pasando en toda España». Por el momento, se han celebrado elecciones sindicales en nueve provincias y en cinco de ellas ostenta mayoría de la representación Comisiones Obreras.

El sindicato denuncia, además, que se está produciendo «represión hacia los representantes sindicales», sancionándolos o despidiéndolos en base a «objetivos inalcanzables» que atribuyen «al algoritmo» del programa informático con el que se distribuye el trabajo.

Mónica Raposeiras también aseguró que la empresa ha «hecho un planteamiento para constituir 17 centros de trabajo, uno por autonomía» para intentar que las elecciones no se celebren a nivel provincial, algo que «choca con el reglamento».

El presidente del comité de Glovo en A Coruña, Aklain Morales, ha señalado que una de las reivindicaciones esenciales del colectivo, que agrupa a 290 riders solo en A Coruña, es conocer el algoritmo empleado por el programa que les asigna los pedidos y que les contabiliza el tiempo de entrega.