Recursos de Galicia hace que el parque de Mondigo ahorre luz a 500 vecinos

La sociedad mixta Recursos de Galicia ha logrado hacerse con el parque eólico de Mondigo, ubicado entre los concellos de Barreiros, Trabada y Ribadeo en la Mariña lucense. La central, que ha tenido un coste de 75 millones de euros, consta de 11 aerogeneradores, con 49,5 MW instalados y está ya produciendo energía. Así, con el objetivo de que los beneficios de esta explotación repercutan en la sociedad, el Ejecutivo gallego aprobó esta mañana un descuento del 80% en la factura energética para todos aquellos vecinos que residan en un radio de dos kilómetros del parque eólico.

La Xunta trabaja con la previsión de que alrededor de medio millar de vecinos de las parroquias más cercanas a los aerogeneradores se puedan beneficiar de una medida que, tal y como apuntó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, «cumple uno de los objetivos principales que se buscaban con la Lei de beneficios sociais dos recursos naturais de Galicia que era que los proyectos energéticos que se acometan en la comunidad, redunden en beneficios sociales y económicos directos para las personas y las empresas que están en el entorno».

Será la primera acción de la comercializadora gallega de energía, que la Xunta anunció en septiembre de 2024 con el objetivo de «abaratar y descarbonizar el consumo». Si bien, tal y como explicó la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, los vecinos no necesitarán cambiarse a esta nueva empresa para gozar del descuento en su factura. «Será posible que tengan descuentos con cualquiera, nosotros no queremos obligar a la gente que trabaje con la comercializadora de Recursos de Galicia y por eso ofrecemos a las comercializadoras que trabajen en la zona que se pueden adherir al programa, que es voluntario para ellas», explicó Lorenzana.

Con el objetivo de que los vecinos conozcan esta bonificación, miembros de la Consellería y de Recursos de Galicia se desplazarán a la Mariña lucense para realizar reuniones informativas. Si bien, a tenor de lo explicado por la titular de Industria el proceso es sencillo: la Xunta habilitará en los próximos días una página web en la que los vecinos deberán realizar la solicitud con sus últimas facturas energéticas. Cuando el Ejecutivo compruebe que efectivamente, el solicitante vive en el radio de 2 kilómetros con respecto al parque eólico se le aplicará directamente la bonificación en su próxima factura.

«El primero de muchos»

La conselleira de Economía subrayó que el parque eólico de Mondigo será el primero «sin ningún tipo de ayuda estatal» que aplicará de manera directa estos descuentos. En este sentido, Lorenzana señaló su esperanza en que sea «el primero de muchos» que revierta su actividad directamente en el bolsillo de los vecinos.

«Esta medida demuestra que Galicia, a través de la Xunta y de las empresas gallegas, cuando participa directamente en la gestión de una instalación eólica, puede orientar con mayor intensidad sus beneficios hacia el territorio», apuntó la titular de Economía e Industria. Cabe subrayar, en este sentido, que Recursos de Galicia es una sociedad público privada en la que la Xunta tiene el 30% de participación y el resto está en manos de empresas de la comunidad.

Una vez puesta en marcha esta bonificación, la Consellería trabaja ya en un plan industrial con la intención de abaratar, a través de PPAs, los precios de la energías a industrias del entorno y a empresas de sectores estratégicos.

Noticias relacionadas

Esta medida llega tras el recurso que el Gobierno central puso contra la repotenciación de los parques eólicos en la comunidad. En opinión del presidente de la Xunta, la «oposición» a los aerogeneradores y eses «obstáculos» se convierten en «incomprensibles» cuando se observa que puede tener un impacto positivo para los vecinos y empresas del territorio.