La línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid reabre el martes o el miércoles tras la reconstrucción del tramo de Adamuz

La circulación de trenes alta velocidad entre Madrid, Córdoba y el resto de Andalucía (Sevilla, Málaga y Granada) reabre entre este martes, 17 de febrero, y este miércoles, 18 de febrero, según ha anunciado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en declaraciones a la salida del acto de presentación oficial del fondo España Crece en Madrid. Los trenes de alta velocidad de las tres compañías que operan en el corredor -Renfe, Iryo y Ouigo- vuelven a transitar después de casi un mes sin servicio.

La conexión de alta velocidad entre Madrid y Córdoba quedó interrumpida el pasado 18 de enero, tras el descarrilamiento de dos trenes en la localidad cordobesa de Adamuz, una tragedia que se saldó con 46 víctimas mortales y decenas de heridos.

Aunque en un principio se barajó el 2 de febrero como fecha para la reapertura de la alta velocidad, primero hubo que esperar a las labores de rescate, que se prolongaron hasta el jueves 22 de enero, cuatro días después del accidente, en que fueron recuperados los últimos dos cuerpos de los vagones del tren Alvia accidentado. Después, no se pudo trabajar en la reposición de las vías hasta que el 28 de enero Adif recibió la autorización judicial para proceder a reponer la infraestructura en el tramo del siniestro. Hasta entonces, la zona estuvo protegida para facilitar la labor de los investigadores.

Cuarenta técnicos y veinte vehículos especializados trabajando en la zona

El ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció entonces que en un plazo aproximado de diez días naturales la alta velocidad entre Andalucía y Madrid podría estar de nuevo en funcionamiento.

Desde el 28 de enero, un equipo compuesto por unos 40 técnicos de Adif y una veintena de vehículos especializados ha estado trabajando en el tramo afectado para retirar traviesas y carriles dañados, acopiar materiales y avanzar en la electrificación y reconstrucción de la catenaria.

Noticias relacionadas

Villanueva de Córdoba, estación clave durante el plan alternativo

Durante el tiempo en que ha estado interrumpida la circulación de trenes de alta velocidad, Renfe ha mantenido algunas conexiones para desplazamientos considerados esenciales, combinando el trayecto con transporte en autobús en el tramo donde se produjo el accidente. Un plan alternativo, donde ha sido fundamental el papel de la estación de Villanueva de Córdoba. Siete trenes diarios han realizado el recorrido entre Madrid-Puerta de Atocha y Villanueva de Córdoba, la misma cifra que en el recorrido inverso-, en este caso con viajeros procedentes de Sevilla y Málaga.