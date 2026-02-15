Zona Franca invertirá 20 millones en la subestación que alquilará a Stellantis Vigo hasta 2046 para facilitar su «enchufe» a la alta tensión

La Zona Franca de Vigo es una de esas instituciones que más remaron a favor del «enchufe» y aplaude con vehemencia el resultado del concurso en el que Stellantis ha conseguido el acceso al nudo Nuevo Vigo de la factoría en Balaídos: «una garantía para el futuro, la clave para el impulso a la electrificación y una puerta abierta a nuevos proyectos industriales». El delegado del Estado en el consorcio asegura que la decisión del Gobierno «nos da la seguridad de futuro que necesitábamos para afrontar los nuevos proyectos de electrificación de Stellantis» en la gran planta de producción de coches de España y «la más productiva y referente» del grupo, donde la demanda energética aumentará con la llegada de la Plataforma STLA Small para los vehículos eléctricos. Al igual que la propia compañía, David Regades enfatiza el escudo que la mejora del suministro eléctrico supone para la competitividad de la factoría. «Era una noticia por la que habíamos trabajado mucho desde Zona Franca, con el alcalde desde el Concello de Vigo y con la propia dirección de la empresa, que nos va a permitir el impulso que necesitábamos garantizando el futuro de la industria de la automoción de Vigo y el de uno de sus principales motores económicos», subraya David Regades.

El organismo va a jugar un papel transcendental en el despliegue de Nuevo Vigo. Como ya adelantó antes de la incorporación formal de la instalación a la planificación, Zona Franca de Vigo asumirá la construcción del Centro de Transformación Eléctrica permitirá dar el servicio de alta tensión a la fábrica en condiciones de seguridad. Los trabajos ya comenzaron. Ocupará una superficie aproximada de 3.800 metros cuadrados y el coste se acerca a los 20 millones de euros. Quedará «todo dispuesto» para el enganche «cuando se inicie el suministro, una vez que Red Eléctrica desarrolle la red desde Atios-Pazos de Borbén», detalla. El proyecto se financiará con «la fórmula de colaboración público-privada, marcando el horizonte del año 2046». Como ocurre con el espacio que ocupa en el polígono de Balaídos, Stellantis Vigo pagará un alquiler a Zona Franca por la subestación.

«Fundamental para la automoción»

«Vigo necesita la alta tensión porque es una de las grandes ciudades industriales de España y de Europa», defiende también el presidente de Zona Franca de Vigo y alcalde de la ciudad, ante los problemas de suministro eléctrico que Stellantis, «una industria muy importante a nivel de robotización, que facilita tanto la productividad y el trabajo», padecía. «Cuando conocí esto y hablé con Stellantis allá por el 2013, entonces PSA Peugeot Citroën, se lo planteé al Gobierno de España», recuerda Abel Caballero. El presidente era Mariano Rajoy «e hizo caso omiso». «Eso produjo un grave problema a la ciudad», asevera el regidor, que volvió a plantear la situación al Ejecutivo ya con Pedro Sánchez al frente y Teresa Ribera a las riendas del Ministerio para la Transición Ecológica. «Me dijeron que sí, que sin ninguna duda, porque Vigo lo merecía y lo necesitaba», apostilla.

Caballero afirma que la ciudad lleva año y medio trabajando en el diseño del trazado, que será soterrado. La confirmación el sábado de que Stellantis Vigo se queda con el acceso de Nuevo Vigo «es una revolución energética en la ciudad», alaba el alcalde. Recuerda que el coste, de 72 millones de euros, lo paga «en su totalidad, Red Eléctrica, el Gobierno de España en definitiva porque es una empresa fundamentalmente pública». A ambos traslada su agradecimiento: «Incrementará la productividad y estará mejor situación para sacar adelante la fabricación de los 600.000 coches que casi fabrica al año. Es fundamental para Stellantis. Es fundamental para la automoción".