Stellantis Vigo aplaude la conexión a la alta tensión como una garantía de «competitividad» y pide que se haga «en el mejor plazo»

El Consejo de Ministros aprobó definitivamente el 16 de abril de 2024 la primera modificación puntual del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica en el horizonte 2026. Para facilitar una mayor integración de las energías renovables, apoyar la cadena de materiales y tecnologías clave vinculadas a la transición energética y la materialización de proyectos estratégicos para la descarbonización de la industria, se incorporaron 73 nuevas actuaciones no incluidas en la hoja de ruta inicial con un desembolso adicional de 489 millones de euros. Solo la subestación Nuevo Vigo y su conexión al tendido que une Atios y Pazos de Borbén, la mayor inversión de todas, necesita 72 millones de euros.

Después de casi dos décadas en el cajón, el «enchufe» a la alta tensión para la factoría de Stellantis en Vigo pasó a ser prioritario. Oficialmente, por la aparición «de nuevos proyectos industriales de gran envergadura» y muy intensivos en el consumo de electricidad, «razón por la cual se requiere su abastecimiento directamente desde la red de transporte eléctrica». Ni entonces, ni cuando el nudo salió después a subasta porque las solicitudes de acceso superaban los 182 megavatios (MW) de capacidad disponible, se mencionó expresamente al gigante de la automoción. Red Eléctrica recibió una primera petición de acceso de demanda de 50 MW el 11 de diciembre de ese mismo año. El 9 de enero de 2025 llegó otra solicitud de 100 MW y el 15 de enero una tercera de 100 MW también.

Valoración de la compañía

El Gobierno avanzó este sábado que la principal planta de producción de coche del país es la adjudicataria en la puja. «Acogemos con gran satisfacción la resolución favorable del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que aprueba la conexión de Stellantis Vigo a la red de muy alta tensión», valoran sus responsables, que recuerda el carácter «estratégico» de la infraestructura para la factoría, «esencial para garantizar un suministro de energía estable y fiable, que nos permitirá avanzar con determinación en la descarbonización del proceso industrial y mantener la competitividad de la planta» en un momento muy convulso para el sector en general y el grupo del motor en particular por el salto al vehículo eléctrico.

Stellantis Vigo tiene palabras de agradecimiento para «las distintas entidades sociales, económicas y políticas de nuestro entorno» que apoyaron la reclamación de la fábrica para aliviar los problemas de calidad en el suministro eléctrico, «en un compromiso compartido de asegurar el futuro industrial de nuestra planta y del conjunto del sector de la automoción». «Confiamos en que podamos materializar la conexión el mejor plazo —añade— y en las mejores condiciones posibles».

Una larga historia

Aunque el nudo Nuevo Vigo estuvo ya en la planificación de las redes eléctricas de 2008-2016, se cayó de las obras a desarrollar porque el Gobierno liderado entonces por Mariano Rajoy limitó la inversión anual en redes eléctricas a partir de 2013 a únicamente el 0,065% del Producto Interior Bruto (PIB) en el caso del transporte y del 0,13% en distribución. Todo lo que no fuera estrictamente necesario quedó en el aire. Volvió a entrar en la planificación 2015-2020 con condicionantes de cumplimiento de procedimientos de operación. Básicamente, que se alcanzasen unos mínimos de demanda eléctrica que la planta de Stellantis no cumplía.

Así lo reiteró el Ejecutivo años después, ya en la etapa de Pedro Sánchez, cuando la compañía y todas las voces públicas y privadas que le acompañaron en su reivindicación, insistió en acceder al enganche. Argumentó un problema muy grave en el ritmo de producción por los huecos de tensión, algo que no llegó a demostrarse, según las respuestas que el Ministerio para la Transición Ecológica dio a varias preguntas presentadas por la oposición tanto en el Congreso como en el Senado.