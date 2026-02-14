Terras Gauda se echa atrás y no compra el 25% de Bodegas Gargalo de Roberto Verino
Las diferencias en la negociación final del acuerdo frustran la operación anunciada hace casi dos años por José María Fonseca y el diseñador ourensano
«Hay un proyecto para que a Terras Gauda le convenga esta alianza», afirmaba Roberto Verino, copa en mano, brindando con José María Fonseca hace casi dos años por el acuerdo al que habían llegado para que la empresa de O Rosal asumiese el timón de Gargalo, la bodega del diseñador de Monterrei, y se hiciera con el 25% del capital. Era «solo el inicio» de un «pacto entre caballeros» para refozar el posicionamiento de los vinos de Gargalo en el mercado nacional e internacional, diversificando sus canales de venta y potenciando su diferenciación.
La operación, adelantada por FARO, implicaba que la dirección de Terras Gauda asumiese la gestión del día a día de la bodega del creador. Desde el área enológica, a la empresarial y comercial, pasando por las exportaciones, la logística y el enoturismo, un campo que se iba a reforzar, aprovechando el tirón de la organización de eventos y la estella de Verino en el mundo de la moda. Pero no volvió a saberse nada de la alianza.
Plan frustrado
Según avanza hoy Economía Digital, Terras Gauda optó por echar el freno. Las «diferencias» en los últimos flecos de la negociación frustraron el pacto final y ambas bodegas han seguido su camino por separado. Ni entonces, ni ahora se detallan los pormenores económicos de la operación. Ni tampoco cómo se iba a ejecutar el cambio de manos.
Terras Gauda quería acelerar las ventas de Bodegas Gargalo, que explota variedades autóctonas, especialmente godello. Tenían en mente Galicia, Madrid, Cataluña, Mallorca, Ibiza, Vizcaya, Málaga, Sevilla, Alicante y Valencia como destinos estrella en el mercado nacional; y Alemania, Suiza, Países Bajos, Reino Unido, México y Suecia en el internacional. El grupo liderado por Fonseca es mucho mayor. Su facturación en 2024 ascendió a 14,4 millones de euros y el beneficio neto se situó en casi 264.000 euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
- Los conductores gallegos no podrán utilizar la autovía para llegar a Lisboa
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- Hallan ADN de otros dos varones sin identificar bajo las uñas de Judith
- Cae parte de la estructura de un edificio desocupado junto a Porta do Sol: «Menos mal que pasó por la noche»
- El norte de Portugal adelanta a Vigo: ya trabaja para crear un Área metropolitana
- No te vas a creer el cambio físico de uno de los 'Mozos de Arousa' un año después de su bum mediático
- Los supermercados se convierten en los nuevos bares con otro acelerón del 15% en las ventas de platos preparados en Galicia