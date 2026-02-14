Suspendida la huelga en GKN Vigo: la empresa retira el ERE a cambio de más flexibilidad

El comité de empresa y GKN Driveline Vigo iniciaron ayer a las once de la mañana la cuarta reunión para negociar el ERE anunciado por la firma. Más de doce horas después, ambas partes llegaron a un preacuerdo: la CIG retira la convocatoria de una huelga que iba a comenzar el lunes y la dirección hace lo propio con el expediente de regulación de empleo que preveía 50 despidos. A cambio, el principio de acuerdo incluye una mayor flexibilidad laboral por parte de la plantilla. Los trabajadores deberán ratificar lo pactado la próxima semana.

Las conversaciones entre sindicatos y dirección estuvieron muy marcadas por la visita de la nueva dueña de GKN, Dauch Corporation, prevista para el lunes. Para ese día la CIG, con el apoyo de la CUT, había anunciado el inicio de un paro que se alargaría toda la semana, una medida de presión para rebajar los despidos y mejorar las condiciones para intentar que las bajas no fuesen traumáticas. CC OO y UGT, que juntas forman una mayoría sindical en el comité, se habían desmarcado de la huelga.

Con estos mimbres se llegó a la cuarta negociación, que se alargó durante casi toda la jornada (con un breve receso para comer) y en la que apenas hubo avances. Una conversión de desgaste, con la visita de la alta dirección de Dauch y una huelga en el horizonte.

Finalmente, ambas partes cedieron y se llegó a este preacuerdo. La última propuesta fue la aceptada por el comité: la retirada del ERE a cambio de aceptar 10 días más de flexibilidad (seis en los turnos de fin de semana). Es decir, doblar los que comité y dirección acordaron en 2023 para lograr el megaproyecto para vehículos eléctricos del grupo Volkswagen, bautizado como MEB21.

Reacciones

Para la CIG (ocho miembros en el comité) este preacuerdo no cumple con sus expectativas, «pero si é un preacordo que da tranquilidade a 50 familias». «Sabemos que estes días houbo compañeiros que o pasaron mal ante a posibilidade de un despedimento forzoso», añadió la central sindical en un comunicado.

Por su parte, CC OO y UGT (con siete y cinco delegados, respectivamente) indicaron en un comunicado conjunto como mayoría del comité que «la empresa necesita una medida que garantice como compensar el excedente de personal», añadiendo que eso diez días a mayores de flexibilidad incluyen un límite mensual de cuatro jornadas. «De esta manera se cumple con el objetivo marcado por todo el Comité, que no existan salidas traumáticas», añadieron.

De igual forma, los dos sindicatos comentaron que en la reunión del lunes una representación del comité se reunirá con el jefe de operaciones de GKN de Europa «para trasladarle que deben de traer carga de trabajo para la planta de Vigo».

«É un brindis ó sol», criticaron por su parte desde la CUT, que cuenta con un miembro en el comité. Según este sindicado, la retirada de la huelga se acordó «a cambios de fume» y recuerda que este preacuerdo todavía debe ser validado por los trabajadores. «¿Que vai pasar se a xente non acepta a proposta? Que estarás a uns días do fin do ERE e non se fixo nada», zanjaron. El sindicato se negó a firmar el preacuerdo.