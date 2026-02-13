Uruguay cancela el contrato con Astilleros Cardama e inicia acciones por daños y perjuicios

Fin al contrato de Astilleros Cardama con el Gobierno de Uruguay. Casi cuatro meses después de iniciar el proceso en una rueda de prensa, el ejecutivo que dirige Yamandú Orsi ha recurrido de nuevo a una declaración ante los medios tras un Consejo de Ministros para confirmar la decisión final y ejecutar la rescisión del pedido de dos patrulleras oceánicas, valorado en 82,2 millones de euros. Un golpe al centenario astillero vigués que llega en plena obra y cuyo efecto final se decidirá en los despachos en medio del proceso judicial iniciado ya por ambas partes. Cardama rechaza todas las acusaciones, estima que Uruguay está procediendo «de manera muy incorrecta» y que irán con todo para defenderse: «Veremos a quién le asistía razón».

Orsi compareció después de un largo consejo que se inició a las 10 de la mañana (hora local). Junto a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y el prosecretario de la presidencia, Jorge Díaz, Orsi anunció que «esta rescisión tiene que ver con el incumplimiento grave derivado de las dos garantías», por un lado la de fiel cumplimiento y, por otro, la de reembolso.

Así, el presidente de Uruguay se refirió a cuatro decisiones tomadas hoy en el consejo de ministros: «rescindir el contrato de suministro por incumplimientos contractuales graves e iniciar acciones por daños y perjuicios», además de tomar medidas «para recuperar patrimonio del estado uruguayo», «definir responsabilidades individuales e institucionales» y, por último, «procurar la adquisición de patrulleras».

El anuncio de Orsi y su equipo llega a solo dos días de que Uruguay tuviese que abrir la carta de crédito correspondiente a este año (tenía de plazo hasta el 15 de febrero) para continuar con los pagos en base a los hitos constructivos, todos ellos verificados por la clasificadora internacional Lloyd's Register. Hasta la fecha, el futuro armador desembolsó casi 30 millones de euros para fabricar la primera patrullera, visible ya en una de las vías del astillero, que también colocó la quilla de la segunda unidad.

Yamandú Orsi durante el Consejo de Ministros en Uruguay en el que se decidió la rescisión del contrato con Cardama / Presidencia

Además, la rueda de prensa se produce después de la filtración del informe técnico encargado a Bureau Veritas, que visitó el astillero durante cuatro días el pasado diciembre para comprobar el estado de la obra. En su intervención, Orsi no hizo mención a este informe, que desvela las bonanzas del diseño de las patrulleras y una calidad de trabajos «satisfactoria», pero también apuntaba a futuros retrasos en la entrega, cifrados en unos cinco meses. Una de cal y otra de arena, si bien no tiene en cuenta el fuerte efecto negativo que tuvo para Cardama la rueda de prensa en la que Orsi anunció la intención de rescindir el contrato, acusando al astillero de «fraude» por irregularidades en la garantía de fiel cumplimiento.

De hecho, el presidente uruguayo insistió en que la decisión solo se basó en las supuestas irregularidades detectadas en las dos garantías. La primera ya la mencionaron el pasado 22 de octubre, la de fiel cumplimiento (de 4,2 millones de euros) suscrita con Eurocommerce Bank que resultó ser papel mojado: la empresa no existe. Eso sí, Cardama se ha defendido alegando que fueron ellos los estafados por los mediadores de la supuesta garantía, ya que desembolsaron un dinero para suscribirla que se habría esfumado, lo que motivó una denuncia por parte del astillero.

Recreación de las patrulleras de Cardama para Uruguay / Cedida

Otro de los aspectos que el gobierno uruguayo alega para tomar la decisión está en la otra garantía, la de reembolso. En este caso, Cardama presentó un contrato con la aseguradora Redbridge por 8,2 millones de euros y solo en las últimas semanas el Ejecutivo de Orsi dejó caer, a través de la prensa local, que también contendría irregularidades. Sin embargo, los abogados de la aseguradora (Post & Romero) confirmaron a preguntas de este medio que «la póliza ha estado vigente de forma ininterrumpida desde la fecha de emisión, el 23 de octubre de 2024». Una información que también le fue trasladada a los abogados contratados por el país sudamericano, el despacho Akerman, si bien Orsi y su equipo entienden que el documento que obra en su poder no es la póliza y, por lo tanto, tampoco sería adecuada.

Según el cronograma inicial establecido desde que el contrato está oficialmente en vigor, Cardama tendría que entregar el primero de los buques el próximo agosto, con 90 días de demora como máximo. Una vez completado, la segunda unidad debería seguir en el octavo mes de 2027.

Se trataba de barcos de 86,75 metros de eslora por 12,2 metros de manga, con diseño de la española Cintranaval. Entre los proveedores de renombre se encontraban la también española Escribano (para el arma que montaría el buque), la danesa Terma (para la suite de sistemas electrónicos y de combate, que según defensa.com se probarían la próxima semana) o la estadounidense Caterpillar (que proveería los motores a través de su distribuidora Finanzauto, si bien este último pedido quedó en suspenso).