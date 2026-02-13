Cuando trabajar se convierte en un drama: 55 gallegos murieron en 2025 en siniestros laborales y cada vez fallecen más mayores

La ley de prevención de riesgos laborales acaba de cumplir 30 años. A pesar de los cambios introducidos en todo este tiempo y el refuerzo del papel de la Inspección de Trabajo y los organismos autonómicos que, como el Issga en Galicia, velan por la seguridad en el empleo, «persisten retos, como la siniestralidad grave y mortal, los riesgos psicosociales, la igualdad entre hombres y mujeres, el envejecimiento de la población activa, el afloramiento de las enfermedades profesionales, los nuevos riesgos emergentes derivados de la transformación digital, el cambio climático, la globalización de las cadenas productivas o la salud metal». La larga lista de tareas pendientes forma parte del acuerdo que el ministerio de Trabajo y los sindicatos CC OO y UGT firmaron el pasado martes para la modernización de la normativa.

«La democracia no puede permitirse dos muertes al día en el trabajo», defendió la ministra y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, durante el acto con los líderes de ambos sindicatos, Unai Sordo y Pepe Álvarez. En aquel momento, los últimos datos disponibles hasta noviembre recogían 685 trabajadores fallecidos en España en accidentes laborales y cerca de 575.000 siniestros en total.

Datos anuales

El ministerio acaba de actualizar las cifras ya a cierre de año. Los accidentes con baja se redujeron un tibio 1,3%, hasta los 620.386 (628.300 en 2024). Perdieron la vida 735 trabajadores, 61 menos que el ejercicio anterior (796). Tanto en los accidentes en general como en los que dejaron víctimas mortales, se consolida la tendencia al alza en el caso concreto de los se producen en el trayecto hacia el puesto de trabajo: un 2,9% más de siniestros (90.548) y un 0,7% de subida en los fallecidos (151).

Lo mismo está sucediendo en Galicia, donde en 2025 se registraron 30.724 accidentes laborales tras un incremento del 1,2%. Los trabajadores muertos ascendieron a 55. Casi cinco cada mes. Son 9 menos que el ejercicio anterior, pero en los in itínere se dispararon el 66%, hasta las 10 víctimas. A Coruña, con 24, fue la provincia con más muertes en accidente laboral durante el pasado año. Le sigue Pontevedra con 15; 11 en Lugo; y 5 en Ourense. A pesar de la caída, la comunidad se sitúa en los puestos altos del índice de mortalidad en siniestros laborales en España, en la cuarta posición. Por cada 100.000 afiliados a la Seguridad Social hubo 4,23 fallecidos, muy por encima de la media estatal del 2,81. Los mayores índices se dieron en Castilla-La Mancha (5,32), Asturias (5,24) y Murcia (4,32).

Sectores y edad

La industria manufacturera encabeza la siniestralidad laboral en Galicia. Contabilizó 6.677 accidentes con baja tras un repunte del 7% respecto a 2024. La construcción sobre pasó los 4.200, un 1,9% por debajo del año previo. En el comercio y la reparación de vehículos subieron el 6,3% (3.791) y por encima del 6% también en actividades administrativas y servicios auxiliares (2.689). En transporte y almacenamiento bajaron el 0,6% (2.028); el 4% cayeron en sanidad y servicios sociales (1.845); el 6,3% en agricultura, ganadería y pesca (1.670); y el 5% en hostelería (1.648). Los accidentes de trabajo en la administración publica rebotaron el 2,5% (1.031).

De los 735 muertos en accidente laboral de todo el país, el 73% tenía más de 45 años. Entre los 45 y los 49 años hubo 118 fallecidos; 134 estaban entre los 50 y los 54 años; otras 140 víctimas, la mayor cifra, se movían entre los 55 a los 59 años; el balance entre los 60 y los 64 años llegó a 121; y 23 pasaban de los 65 años. Las otras horquillas de edad más relevantes en los siniestros con muertos van de los 40 a los 44 años (75); y de los 35 a los 39 (44).

Las causas

En 336 fallecimientos, las causas fueron lesiones múltiples. Infartos, derrames cerebrales y otras patologías debidas a causas naturales se consolidan como otro de los factores relevantes: 264. Por conmociones y lesiones internas perdieron la vida 73 trabajadores; 15 por ahogamiento y asfixia; y 18 por choques traumáticos, entre otras razones.